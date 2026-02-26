10:19
В КР хотят ввести штрафы за выезд детей для получения религиозного образования

В Жогорку Кенеш внесен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в религиозной сфере». Документ предусматривает полный запрет на выезд граждан КР младше 18 лет за пределы страны с целью получения религиозного образования, а также вводит ответственность для родителей и иных лиц, способствующих такому выезду.

Согласно проекту, в Кодекс о детях предлагается внести норму, по которой родители и лица, их заменяющие, умышленно отправившие ребенка – гражданина КР получать религиозное образование за рубежом, будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством о правонарушениях.

В Кодекс о правонарушениях вводится отдельная часть статьи 142: выезд несовершеннолетнего для религиозного обучения за границей или содействие такому выезду повлечет штраф в размере 20 тысяч сомов для физических лиц и 6,6 тысячи сомов для юридических лиц.

Поправки также предусматривают, что гражданам КР до 18 лет запрещается выезжать из страны для получения религиозного образования в соответствии с законами «О внешней миграции» и «Об образовании».

В Законе «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» закрепляется, что несовершеннолетние не могут выезжать для зарубежного религиозного обучения, а в понятийный аппарат вводятся термины «несовершеннолетние» и «государственный реестр субъектов религиозной деятельности».

В справке-обосновании отмечается, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента и направлена на защиту прав и интересов детей, а также обеспечение национальной безопасности. Авторы указывают на случаи вывоза несовершеннолетних в зарубежные религиозные учебные заведения с деструктивным характером обучения, риски вовлечения подростков в радикальные и экстремистские структуры и последующие проблемы с социальной адаптацией по возвращении на родину.

Законопроект дважды проходил общественное обсуждение на Едином портале нормативных правовых актов. Часть поступивших замечаний была учтена, часть – учтена частично, одно предложение отклонено с разъяснением права обращения в Конституционный суд. Теперь документ предстоит рассмотреть профильным комитетам и палатой парламента.
