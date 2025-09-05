Деятельность девяти религиозных организаций приостановили в Кыргызстане

Деятельность девяти религиозных организаций и учебных заведений приостановили в Кыргызстане. Об этом сообщило Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений.

По закону все религиозные организации обязаны ежегодно отчитываться перед государством о своей деятельности, финансах и составе. Иностранные религиозные организации должны дополнительно присылать план работы на следующий год.

По данным пресс-службы нацагентства, указанные религиозные организации систематически игнорировали требования, не предоставляя отчеты, несмотря на неоднократные официальные напоминания и предупреждения. В результате приостановили деятельность:

РО «Мусульманская религиозная община» (Сокулукский район, село Джаны-Джер), свидетельство № 0588-РОИ от 20.07.2015;

общественный БФ «Тагай Нур» (Бишкек, Первомайский район, улица Токтоналиева, 47), свидетельство № 0513-ЦФО от 07.03.2007;

ОФ «Международный исламский фонд» (Бишкек, Свердловский район, микрорайон «Учкун», дом 18/10), свидетельство № 0284-ЦФО от 02.10.2000;

исламский благотворительный фонд «Зам-Зам» (Бишкек, Свердловский район, проспект Чуй, 5-15), свидетельство № 0381-ЦФО от 03.06.2003;

РО «Церковь Полного Евангелия «Данктоо» (Бишкек, Свердловский район, микрорайон «Восток-5», дом 24б, квартира 44), свидетельство № 0373-РОХ от 05.03.2003;

РО «ХЕПЦ «Истина» (Бишкек, Октябрьский район, улица Джантошева, 116-15), свидетельство № 0496-РОХ от 09.03.2006;

РО «ЕХЦ «Сокулук» (Чуйская область, Сокулукский район, село Сокулук, улица Ленина, 89), свидетельство № 0247-РОХ от 18.03.1999;

РО «Объединенная Церковь Христиан Веры Евангельской «Искупление» (Чуйская область, Кара-Балта, улица 40 лет Киргизии, 10), свидетельство № 0264-РОХ от 23.07.1999;

РУЗ «Исламский институт «Кураан Нуру» (Чуйская область, Кара-Балта, улица 8 Марта, 97), свидетельство № 0560-РУЗ от 25.04.2011;

РУЗ «Имам-Азам» медресеси» (Джалал-Абадская область, Сузакский район, село Кумуш-Азиз), свидетельство № 0630-РУЗ от 08.09.2017.

Организациям дается 90 дней для исправления нарушений и представления необходимых документов.

Если в течение этого времени требования не выполнят, по закону предусматривается ликвидация религиозных объединений. Материалы передадут в суд с ходатайством о полной ликвидации этих организаций.