В КР более 150 последователей «Йакын-Инкара» отказались от идеологии движения

Духовное управление мусульман Кыргызстана совместно с государственными органами проводит профилактическую и разъяснительную работу среди последователей движения «Йакын-Инкар». Об этом сообщили в муфтияте.

Отмечается, что главная цель мероприятий — показать несостоятельность идеологии движения и донести до его сторонников позиции традиционного ислама.

По данным ДУМК, на сегодня по всей республике более 150 человек официально отказались от взглядов «Йакын-Инкара». Среди них и лидер кыргызстанского крыла движения.

Сообщается, что бывшие участники движения признали ошибочность своих убеждений, выразили сожаление и подтвердили готовность следовать решениям Совета улемов, требованиям ДУМК и законодательству.

«Раньше мы слишком глубоко ушли в пропаганду и аскетизм. Мы отказываемся от пути «инкар» не из страха перед муфтиятом, а ради единства уммы и спокойствия мусульман КР. Отныне, как граждане, мы будем соблюдать законы государства, а как мусульмане — следовать фатвам муфтията. Мы поддерживаем усилия муфтия по укреплению согласия и единства», — заявил бывший активный представитель движения.

Разъяснительная работа продолжается во всех регионах страны.

 

«Йакын-Инкар» — это религиозно-экстремистское течение, сформировавшееся на базе традиционного движения «Таблиги Джамаат», но радикально отклонившееся от его первоначальных принципов. В Кыргызстане движение не имеет официального статуса и рассматривается как деструктивное религиозное направление.
