Общество

В каждой области и районе откроют центральные религиозные учебные заведения

Фото ДУМК. Муфтият намерен централизовать систему религиозного образования в регионах

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана 31 декабря прошло расширенное заседание, посвященное реформированию системы религиозного образования. Об этом сообщили в ДУМК.

Ключевой темой встречи стало исполнение поручений президента Садыра Жапарова, озвученных на IV Народном курултае. Речь идет о приведении религиозных учебных заведений к единым стандартам, их централизации и повышении качества обучения.

В заседании приняли участие руководство ДУМК, руководители подразделений, областные и городские представители муфтията, а также профильные специалисты. 

В повестке дня рассматривались два основных вопроса: внедрение единых стандартов религиозного образования и централизация религиозных учебных заведений.

В ходе обсуждения было отмечено, что на 2025–2026 учебный год уже разработаны и утверждены новые внутренние стандарты среднего и высшего религиозного образования, а также учебные планы и программы. Руководству в регионах даны поручения активизировать их внедрение.

Кроме того, участникам представили новый проект по централизации религиционного образования — создание региональных центральных религиозных учебных заведений.

  • Согласно концепции, в каждой области планируется открыть центральное высшее религиозное учебное заведение, которое станет учебно-методическим и координационным центром для медресе региона.
  • В каждом районе предполагается создание центрального среднего религиозного учебного заведения для методической поддержки районных медресе. Все учебные заведения должны работать по единым стандартам.

По итогам заседания принято решение усилить внедрение новых стандартов, утвержденных 1 декабря 2025 года. Их реализация возложена на районные хатибияты, контроль — на областных представителей. Также областным представителям поручено подготовить предложения по открытию центральных религиозных учебных заведений на областном и районном уровнях и представить варианты их кыргызских наименований.

 

Отметим, по данным Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений, в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 441 религиозный объект, из которых 4 тысячи 48 — мусульманские. В их числе более 100 медресе,  около 10 исламских институтов и один исламский университет.
