Религия и государство: какие запреты есть в концепции, утвержденной президентом

Садыр Жапаров подписал Указ «О концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы».

Отмечено, что целью являются совершенствование механизмов обеспечения принципа светскости, свободы совести и вероисповедания, развитие государственно-конфессионального сотрудничества и регулирование деятельности религиозных объединений.

Власти считают, что для этого надо решить следующие задачи:

укрепление светских основ развития государства, обеспечение права человека на свободу совести и вероисповедания и уважение религиозных и иных убеждений;

совершенствование законодательства в религиозной сфере;

повышение потенциала и расширение сотрудничества субъектов государственно-конфессиональных отношений через эффективную систему взаимодействия государственных органов, ОМСУ, религиозных и общественных институтов;

совершенствование системы предоставления религиозного и религиоведческого образования путем внедрения светских дисциплин в систему религиозного образования, а религиоведческих предметов — в государственную систему образования на соответствующих уровнях;

обеспечение условий для полноценного функционирования религиозных объединений, недопущение неправомерной религиозной деятельности;

активизация информационно-разъяснительной, просветительской работы в средствах массовой информации и социальных медиа.

Государственная политика в религиозной сфере реализуется в соответствии с принципами светскости государства; уважения и признания прав и свобод человека высшими ценностями Кыргызской Республики; обеспечения прав и свобод человека; недискриминации по религиозному признаку и равенства; обеспечения свободы совести и вероисповедания, в том числе права исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения.

Запрещены принуждение к выражению своих религиозных и иных убеждений или отказу от них; вмешательство религиозных объединений и служителей культов в деятельность государственных органов и органы МСУ; создание политических партий на религиозной основе; преследование религиозными объединениями политических целей; деятельность политических партий, общественных и религиозных объединений, действия которых направлены на разжигание религиозной вражды.

Действует принцип отделения религии и религиозных культов от государственного управления.