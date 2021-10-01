14:40
USD 84.80
EUR 98.40
RUB 1.17
Власть

Восстановление Баткена. Улукбек Марипов поручил отчитаться за каждый сом

Министерство экономики и финансов должно предоставить общественности полную информацию о финансовых средствах, выделенных для восстановления Баткена как из государственного бюджета, так и частными, международными организациями и неравнодушными гражданами. Такое поручение дал глава кабмина Улукбек Марипов в ходе расширенного заседания Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сел региона.

«Мы должны отчитаться за каждый сом, все финансовые расходы должны быть прозрачными», — отметил Улукбек Марипов.

Отметим, на сайте Министерства экономики и финансов указано, что на специальный счет помощи Баткену собрано 129 миллионов 658 тысяч сомов.

Кроме того, глава кабмина призвал ускорить выделение средств пострадавшим предпринимателям.

Ранее правительство сообщило, что 27 семей погибших во время конфликта получили по миллиону сомов. Еще 67 семей — от 50 тысяч до миллиона сомов в зависимости от ущерба.

Общий ущерб в результате конфликта в Баткене оценивается в 1 миллиард 305 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208976/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина недоволен. Разрушенные дома в Баткене не удалось завершить в срок
Продажа возращенных государству радиочастот принесла более 1 миллиарда сомов
Села Максат и Жаштык обеспечат питьевой водой
Минфин хочет сделать муниципальные и госуслуги платными, передав их частникам
В Кыргызстане предлагают не пробировать золотые изделия весом до 1 грамма
Кабинет министров рассмотрел проект республиканского бюджета на 2022 год
Похищение школьников в Лейлеке. Их задержали правоохранительные органы РТ
В Лейлеке пропали двое школьников. Родители уверены, что их похитили граждане РТ
Кыргызстанцы, живущие в Южной Корее, передали машины скорой помощи Баткену
Пострадавшим жителям Баткена выплатят страховку
Популярные новости
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в&nbsp;отставку Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку
Операция &laquo;Кустурация&raquo;. Кого заставили поделиться миллионами с&nbsp;государством Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не&nbsp;надо, они сами себя уничтожат Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
Бизнес
In&nbsp;Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от&nbsp;контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
Цена, качество и&nbsp;доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд &#8470;&nbsp;1! Цена, качество и доступность: сеть магазинов Globus представляет бренд № 1!
&laquo;О!Деньги&raquo; и&nbsp;&laquo;Сбербанк Онлайн&raquo;: быстрые переводы из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан «О!Деньги» и «Сбербанк Онлайн»: быстрые переводы из России в Кыргызстан
IT-парки четырех стран подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве IT-парки четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве
1 октября, пятница
14:29
In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафак...
14:23
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
14:00
Булка хлеба и стакан молока. На что пенсионеру хватит прожиточного минимума
13:47
В Бишкеке проходит 10-й Международный форум DIGITAL FEST — 2021
13:46
Компания-перевозчик, водитель которой вытолкнул женщину, оштрафована