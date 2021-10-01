Восстановление Баткена. Улукбек Марипов поручил отчитаться за каждый сом

Министерство экономики и финансов должно предоставить общественности полную информацию о финансовых средствах, выделенных для восстановления Баткена как из государственного бюджета, так и частными, международными организациями и неравнодушными гражданами. Такое поручение дал глава кабмина Улукбек Марипов в ходе расширенного заседания Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сел региона.

«Мы должны отчитаться за каждый сом, все финансовые расходы должны быть прозрачными», — отметил Улукбек Марипов.

Отметим, на сайте Министерства экономики и финансов указано, что на специальный счет помощи Баткену собрано 129 миллионов 658 тысяч сомов.

Кроме того, глава кабмина призвал ускорить выделение средств пострадавшим предпринимателям.

Ранее правительство сообщило, что 27 семей погибших во время конфликта получили по миллиону сомов. Еще 67 семей — от 50 тысяч до миллиона сомов в зависимости от ущерба.

Общий ущерб в результате конфликта в Баткене оценивается в 1 миллиард 305 миллионов сомов.