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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

27 семей погибших в Баткене получили компенсации по миллиону сомов

27 семей погибших в ходе вооруженного нападения Таджикистана получили компенсации по миллиону сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев.

По его словам, на выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших был выделен 51 миллион сомов.

«27 семей погибших получили по миллиону сомов. Еще 67 семей — от 50 тысяч до миллиона сомов в зависимости от ущерба. Выплата компенсаций и восстановление Баткена находятся под контролем президента Садыра Жапарова и председателя кабмина Улукбека Марипова. Ежедневно предоставляется информация», — сообщил он.

По данным кабмина, общий ущерб в результате конфликта в Баткене оценивается в 1 миллиард 305 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199998/
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