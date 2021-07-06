27 семей погибших в Баткене получили компенсации по миллиону сомов

27 семей погибших в ходе вооруженного нападения Таджикистана получили компенсации по миллиону сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев.

По его словам, на выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших был выделен 51 миллион сомов.

«27 семей погибших получили по миллиону сомов. Еще 67 семей — от 50 тысяч до миллиона сомов в зависимости от ущерба. Выплата компенсаций и восстановление Баткена находятся под контролем президента Садыра Жапарова и председателя кабмина Улукбека Марипова. Ежедневно предоставляется информация», — сообщил он.

По данным кабмина, общий ущерб в результате конфликта в Баткене оценивается в 1 миллиард 305 миллионов сомов.