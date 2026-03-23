Стадион, рынок и жилье: в Баткене ускорили строительство крупных объектов

В Баткене активно продолжается строительство ряда крупных инфраструктурных объектов. Ход работ на месте оценили полномочный представитель президента в области Мамыржан Рахимов и депутат Жогорку Кенеша Исманали Жороев.

По данным Минстроя, в первую очередь они ознакомились со строительством современного стадиона на 10 тысяч зрителей. Отмечается, что объект направлен на развитие спорта в регионе и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

Затем делегация посетила муниципальный рынок, возводимый в квартале «Чет-Булак». Ожидается, что новый рынок создаст комфортные условия для торговли и станет стимулом для развития местной экономики.

Также в центре внимания оказался жилой комплекс «Асман-1», который реализует Государственная ипотечная компания. Проект предусматривает обеспечение граждан доступным и современным жильем.

Полпред президента подчеркнул необходимость своевременного и качественного завершения всех строительных работ, отметив, что данные объекты окажут значительное влияние на социально-экономическое развитие Баткенской области.

Ожидается, что реализация проектов позволит улучшить инфраструктуру региона и создать новые возможности для жителей.