Депутат недоволен, что Садыр Жапаров наложил вето сразу на 28 законопроектов

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают проект постановления «Об образовании согласительной группы для выработки согласованного варианта Закона «Об аудиторской деятельности». Ранее этот документ был возвращен президентом с возражениями.

Депутат Анвар Артыков заявил, что президент наложил вето на 28 законопроектов. Он отметил, что это говорит о плохой работе парламента.

«Сегодня в повестке дня 10 законопроектов, которые возвращены в парламент с возражением президента. Это говорит о том, что мы плохо работу выполняем. Почему так происходит? С одной стороны, мы иногда под давлением в трех чтениях принимаем законопроекты, бывает, что без обсуждения их пропускаем. С другой стороны, кабинет министров — это исполнительная власть, во главе которой стоит президент. Вы что там без согласования вносите законопроекты в ЖК, а затем сами накладываете вето? Неужели нельзя подготовить все, а затем вносить в парламент? Это плохая тенденция, такого не было в истории Жогорку Кенеша. Получается, виноваты депутаты, но авторами являются президент или кабинет министров», — возмутился Анвар Артыков.

Между ним и полномочным представителем президента в ЖК Анарбеком Калматовым произошел спор.

Представитель главы государства попытался объяснить, что на законы действительно иногда накладывается вето, поскольку есть разночтения или технические ошибки. Он добавил, что сейчас речь идет о согласительной группе, а не о законопроекте как таковом.

«Как без исправлений? Есть технические разночтения, поэтому и возражения есть», — сказал Анарбек Калматов.

Анвар Артыков парировал, что сразу столько возражений президента на законопроекты в его практике впервые.

«Никогда такого не было. Вы сами приносите законопроекты, просите их принять быстрее, может, вы сначала их нормально подготовите», — добавил он.