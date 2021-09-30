15:46
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Власть

Депутат недоволен, что Садыр Жапаров наложил вето сразу на 28 законопроектов

Сегодня на заседании парламента депутаты обсуждают проект постановления «Об образовании согласительной группы для выработки согласованного варианта Закона «Об аудиторской деятельности». Ранее этот документ был возвращен президентом с возражениями.

Депутат Анвар Артыков заявил, что президент наложил вето на 28 законопроектов. Он отметил, что это говорит о плохой работе парламента.

«Сегодня в повестке дня 10 законопроектов, которые возвращены в парламент с возражением президента. Это говорит о том, что мы плохо работу выполняем. Почему так происходит? С одной стороны, мы иногда под давлением в трех чтениях принимаем законопроекты, бывает, что без обсуждения их пропускаем. С другой стороны, кабинет министров — это исполнительная власть, во главе которой стоит президент. Вы что там без согласования вносите законопроекты в ЖК, а затем сами накладываете вето? Неужели нельзя подготовить все, а затем вносить в парламент? Это плохая тенденция, такого не было в истории Жогорку Кенеша. Получается, виноваты депутаты, но авторами являются президент или кабинет министров», — возмутился Анвар Артыков.

Между ним и полномочным представителем президента в ЖК Анарбеком Калматовым произошел спор.

Представитель главы государства попытался объяснить, что на законы действительно иногда накладывается вето, поскольку есть разночтения или технические ошибки. Он добавил, что сейчас речь идет о согласительной группе, а не о законопроекте как таковом.

«Как без исправлений? Есть технические разночтения, поэтому и возражения есть», — сказал Анарбек Калматов.

Анвар Артыков парировал, что сразу столько возражений президента на законопроекты в его практике впервые.

«Никогда такого не было. Вы сами приносите законопроекты, просите их принять быстрее, может, вы сначала их нормально подготовите», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208861/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
В ЖК вновь критикуют одномандатные округа: их создают ради отдельных кандидатов
Учителям — по миллиону сомов. Депутат рассказал, где взять деньги
Закон о фейках. Human Rights Watch призывает Садыра Жапарова наложить вето
Жесткая вертикаль власти: как шестой созыв сам себя выпорол
Чот башкача кетип баратат. В ЖК поступил законопроект о кабмине со странностями
Минюст предлагает создать единый портал для общественного обсуждения документов
В ЖК вернутся к обсуждению скандального закона «О манипулировании информацией»
Президент наложил вето на законопроект о профсоюзах
Судейский корпус страны обсуждает вопрос, как стать независимой ветвью власти
В Федерации профсоюзов просят отклонить законопроект «О профсоюзах»
Популярные новости
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в&nbsp;отставку Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку
Операция &laquo;Кустурация&raquo;. Кого заставили поделиться миллионами с&nbsp;государством Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не&nbsp;надо, они сами себя уничтожат Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
Бизнес
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
30 сентября, четверг
15:33
Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничат...
15:32
Дорогу в Боомском ущелье будут перекрывать для спуска камней
15:25
Депутат недоволен, что Садыр Жапаров наложил вето сразу на 28 законопроектов
15:14
Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен
15:13
«Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны