11:45
USD 87.39
EUR 96.36
RUB 1.01
Общество

Милиции предлагают дать больше полномочий для защиты экологии

В Кыргызстане подготовлен проект закона, который может дать сотрудникам органов внутренних дел право самостоятельно разбираться с нарушениями на воде и штрафовать за экологические проступки. Такой законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается, главная цель проекта постановления — обеспечить порядок и безопасность на Иссык-Куле и других озерах страны, а также усилить защиту их уникальной природы.

Почему это важно?

Инициатива разработана во исполнение указов президента и поручений кабмина, направленных на спасение экологии озера Иссык-Куль и очистку его акватории от мусора и сетей.

Озера Кыргызстана, особенно Иссык-Куль, которое ежегодно посещает около миллиона человек, сталкиваются с серьезными проблемами:

  1. Загрязнение: Города и села на побережье и вдоль впадающих рек становятся источниками загрязнения. Часто сточные воды и отходы сбрасываются прямо в реки или озеро из-за отсутствия или неэффективности очистных сооружений. Это снижает ценность Иссык-Куля как места отдыха и может привести к необратимым последствиям для его экосистемы. Вода озера уникальна, но из-за нагрузки уже не справляется с самоочищением.

  2. Опасность на воде: В летний сезон участились аварии с участием водных мотоциклов (гидроциклов), которые приводят к гибели людей. Кроме того, гидроциклы вредят экологии — возможны утечки топлива в воду. Их длительное пребывание на озере создает опасные ситуации для отдыхающих.

  3. Общая экологическая ситуация: Текущее состояние водных ресурсов, особенно в Иссык-Кульской области, — результат комплекса проблем: недостаточно продуманное сельское хозяйство, отсутствие очистных сооружений, нарушения при эксплуатации транспорта и хранении вредных веществ, а также низкий уровень экологической культуры населения и предприятий.

Сейчас основная работа по предотвращению нарушений на Иссык-Куле фактически ложится на милицию, в частности на созданную в 2021 году роту туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области. Они работают круглый год, обеспечивая безопасность туристов и пресекая экологические правонарушения совместно с профильными ведомствами.

Однако у самой милиции нет полномочий составлять протоколы и налагать взыскания за нарушения в сфере водного транспорта и экологии. Им приходится вызывать и ожидать сотрудников Министерства транспорта или Министерства природы.

У этих министерств, как отмечается, не хватает штата для создания специализированных подразделений по безопасности на воде и оперативного реагирования по всей стране, включая установление личности нарушителей. Это замедляет процесс и снижает эффективность борьбы с нарушениями.

Что предлагает законопроект?

  1. Наделить милицию полномочиями: Дать сотрудникам ОВД право самостоятельно рассматривать дела о правонарушениях на водном транспорте и в сфере экологической безопасности, а также налагать соответствующие штрафы. Это позволит туристическо-экологической милиции и другим сотрудникам ОВД действовать быстро и эффективно.

  2. Ввести штрафы за незначительную вырубку деревьев: Сейчас уголовная ответственность наступает только при значительном ущербе (свыше 10 тысяч сомов). Если ущерб меньше, виновные часто остаются безнаказанными. Предлагается дополнить кодекс о правонарушениях новой статьей: за незаконную вырубку деревьев и кустарников с причинением незначительного ущерба (от 1 тысячи до 10 тысяч сомов) штрафовать физических лиц на 10 тысяч сомов расчетных показателей, а юридических — на 28 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325508/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
КР сможет расторгнуть договор с Казахстаном об аренде объектов на Иссык-Куле
Вдоль Васильевского тракта в Бишкеке вырубили почти 50 карагачей и ив
В Джети-Огузе на баланс сельской управы возвращен участок в 145 гектаров
Кольцевую железную дорогу вокруг Иссык-Куля намерены построить за 5-6 лет
Устанавливаются причины гибели лебедей на озере Иссык-Куль
Инвестиционная территория с особым правовым режимом создается на Иссык-Куле
Мэрия Бишкека оштрафовала на 5 тысяч 500 сомов горожанина за вырубку деревьев
В Бишкеке житель самовольно спилил три дерева во дворе дома
За использование на озере Иссык-Куль гидроциклов теперь будут штрафовать
Владельцы «Спортлагеря» добровольно вернули собственность государству
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Благодаря студенту из&nbsp;Кыргызстана игра Minecraft теперь на&nbsp;кыргызском языке! Благодаря студенту из Кыргызстана игра Minecraft теперь на кыргызском языке!
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов ЗАО «МПЦ» поддержало Global Money Week гостевой лекцией для студентов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; бесплатно и&nbsp;удобно! Подключай eSIM от MEGA — бесплатно и удобно!
Весеннее обновление: сеть&nbsp;О! стала еще мощнее по&nbsp;всему Кыргызстану Весеннее обновление: сеть О! стала еще мощнее по всему Кыргызстану
Компания LG&nbsp;открыла HVAC-академию в&nbsp;Бишкеке Компания LG открыла HVAC-академию в Бишкеке
10 апреля, четверг
11:35
Консульство КР в США проигнорировало открытие Федерации кыргыз-курош — депутат Консульство КР в США проигнорировало открытие Федерации...
11:33
Качество изобретений в Кыргызстане выросло до мирового уровня
11:25
Милиции предлагают дать больше полномочий для защиты экологии
11:19
Земельные махинации в Караколе — задержан бывший мэр
11:17
Помилование. «Репортеры без границ» приветствуют освобождение Азамата Ишенбекова