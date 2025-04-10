Милиции предлагают дать больше полномочий для защиты экологии

В Кыргызстане подготовлен проект закона, который может дать сотрудникам органов внутренних дел право самостоятельно разбираться с нарушениями на воде и штрафовать за экологические проступки. Такой законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается, главная цель проекта постановления — обеспечить порядок и безопасность на Иссык-Куле и других озерах страны, а также усилить защиту их уникальной природы.

Почему это важно?

Инициатива разработана во исполнение указов президента и поручений кабмина, направленных на спасение экологии озера Иссык-Куль и очистку его акватории от мусора и сетей.

Озера Кыргызстана, особенно Иссык-Куль, которое ежегодно посещает около миллиона человек, сталкиваются с серьезными проблемами:

Загрязнение: Города и села на побережье и вдоль впадающих рек становятся источниками загрязнения. Часто сточные воды и отходы сбрасываются прямо в реки или озеро из-за отсутствия или неэффективности очистных сооружений. Это снижает ценность Иссык-Куля как места отдыха и может привести к необратимым последствиям для его экосистемы. Вода озера уникальна, но из-за нагрузки уже не справляется с самоочищением. Опасность на воде: В летний сезон участились аварии с участием водных мотоциклов (гидроциклов), которые приводят к гибели людей. Кроме того, гидроциклы вредят экологии — возможны утечки топлива в воду. Их длительное пребывание на озере создает опасные ситуации для отдыхающих. Общая экологическая ситуация: Текущее состояние водных ресурсов, особенно в Иссык-Кульской области, — результат комплекса проблем: недостаточно продуманное сельское хозяйство, отсутствие очистных сооружений, нарушения при эксплуатации транспорта и хранении вредных веществ, а также низкий уровень экологической культуры населения и предприятий.

Сейчас основная работа по предотвращению нарушений на Иссык-Куле фактически ложится на милицию, в частности на созданную в 2021 году роту туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области. Они работают круглый год, обеспечивая безопасность туристов и пресекая экологические правонарушения совместно с профильными ведомствами.

Однако у самой милиции нет полномочий составлять протоколы и налагать взыскания за нарушения в сфере водного транспорта и экологии. Им приходится вызывать и ожидать сотрудников Министерства транспорта или Министерства природы.

У этих министерств, как отмечается, не хватает штата для создания специализированных подразделений по безопасности на воде и оперативного реагирования по всей стране, включая установление личности нарушителей. Это замедляет процесс и снижает эффективность борьбы с нарушениями.

Что предлагает законопроект?