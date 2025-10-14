Разработан новый закон о поддержке бизнеса: масса гарантий и защита интересов

Администрация президента страны инициирует принятие Закона «О государственной поддержке субъектов предпринимательства». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Поясняется, что в основе представленного проекта «лежит стремление к созданию эффективных мер государственной поддержки, способной обеспечить защиту интересов субъектов предпринимательства, а также способствовать стабильности и устойчивости экономики».

Инициатор считает, что действующие нормативные правовые акты не соответствуют реалиям нынешнего времени и требуют выработки современных и эффективных мер развития предпринимательской деятельности.

Проект нового закона предусматривает подробное описание мер по обеспечению защиты прав субъектов предпринимательской деятельности:

гарантии от неблагоприятного изменения законодательства для субъектов предпринимательства;

гарантии свободы осуществления субъектами предпринимательства любой деятельности, не запрещенной законодательством КР;

гарантии свободы распоряжения субъектами предпринимательства собственными товарами (работами, услугами) и доходами (прибылью);

гарантии распоряжения денежными средствами субъектами предпринимательства;

гарантии свободы внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства;

гарантии права собственности и других вещных прав субъектов предпринимательства;

гарантии свободного доступа субъектов предпринимательства на рынок ценных бумаг, рынки сырья, товаров и услуг;

гарантии доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам;

гарантии доступа субъектов предпринимательства к информации;

гарантии реализации льгот и преференций, предоставленных субъектам предпринимательства;

гарантии рассмотрения обращений субъектов предпринимательства;

гарантии от национализации, конфискации и реквизиции имущества субъектов предпринимательства;

гарантии использования фирменного наименования, товарного знака (знака обслуживания) субъекта предпринимательства;

гарантии невмешательства в деятельность субъектов предпринимательства;

гарантии государственной защиты прав субъектов предпринимательства;

защита деловой репутации субъекта предпринимательства;

защита результатов интеллектуальной деятельности субъекта предпринимательства;

защита коммерческой тайны и нераскрытой информации субъектов предпринимательства;

ограничение проверок деятельности субъектов предпринимательства;

неприменение и уменьшение сумм финансовых санкций.

В администрации главы государства также напомнили, что защиту бизнесу также обеспечивает уполномоченный по защите прав субъектов предпринимательства при президенте (бизнес-омбудсмен). Поясняется, что в силу ограниченных полномочий, нехватки ресурсов его работа была фактически приостановлена. В «Ынтымак Ордо» намерены устранить этот пробел.