Экономика

Разработан новый закон о поддержке бизнеса: масса гарантий и защита интересов

Администрация президента страны инициирует принятие Закона «О государственной поддержке субъектов предпринимательства». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Поясняется, что в основе представленного проекта «лежит стремление к созданию эффективных мер государственной поддержки, способной обеспечить защиту интересов субъектов предпринимательства, а также способствовать стабильности и устойчивости экономики».

Инициатор считает, что действующие нормативные правовые акты не соответствуют реалиям нынешнего времени и требуют выработки современных и эффективных мер развития предпринимательской деятельности.

Проект нового закона предусматривает подробное описание мер по обеспечению защиты прав субъектов предпринимательской деятельности:

  • гарантии от неблагоприятного изменения законодательства для субъектов предпринимательства;
  • гарантии свободы осуществления субъектами предпринимательства любой деятельности, не запрещенной законодательством КР;
  • гарантии свободы распоряжения субъектами предпринимательства собственными товарами (работами, услугами) и доходами (прибылью);
  • гарантии распоряжения денежными средствами субъектами предпринимательства;
  • гарантии свободы внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства;
  • гарантии права собственности и других вещных прав субъектов предпринимательства;
  • гарантии свободного доступа субъектов предпринимательства на рынок ценных бумаг, рынки сырья, товаров и услуг;
  • гарантии доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам;
  • гарантии доступа субъектов предпринимательства к информации;
  • гарантии реализации льгот и преференций, предоставленных субъектам предпринимательства;
  • гарантии рассмотрения обращений субъектов предпринимательства;
  • гарантии от национализации, конфискации и реквизиции имущества субъектов предпринимательства;
  • гарантии использования фирменного наименования, товарного знака (знака обслуживания) субъекта предпринимательства;
  • гарантии невмешательства в деятельность субъектов предпринимательства;
  • гарантии государственной защиты прав субъектов предпринимательства;
  • защита деловой репутации субъекта предпринимательства;
  • защита результатов интеллектуальной деятельности субъекта предпринимательства;
  • защита коммерческой тайны и нераскрытой информации субъектов предпринимательства;
  • ограничение проверок деятельности субъектов предпринимательства;
  • неприменение и уменьшение сумм финансовых санкций.

В администрации главы государства также напомнили, что защиту бизнесу также обеспечивает уполномоченный по защите прав субъектов предпринимательства при президенте (бизнес-омбудсмен). Поясняется, что в силу ограниченных полномочий, нехватки ресурсов его работа была фактически приостановлена. В «Ынтымак Ордо» намерены устранить этот пробел.
