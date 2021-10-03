11:23
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Полезные советы

Выборы-2021. Как правильно проголосовать, если находишься не в Кыргызстане

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Седьмой созыв, как уже неоднократно сообщалось, будет сформирован по мажоритарно-пропорциональной системе, плюс — преференциальное голосование.

В стране создано 2 тысячи 484 участка, 58 — за рубежом.

По данным МИД, за пределами КР на консульском учете находится около 67 тысяч избирателей.

В ЦИК 24.kg рассказали, что нужно знать кыргызстанцу, проживающему в другом государстве или оказавшемуся в день выборов не в Кыргызстане, чтобы исполнить свой гражданский долг.

1

Планируйте заранее

— У меня вылет из «Манаса» запланирован на 26 ноября. Получится проголосовать в другой стране?

— Для того чтобы поучаствовать в выборах, находясь за границей, нужно встать на консульский учет. Причем это нужно сделать не позднее 12 ноября. Если гражданин выезжает позже и до 28 ноября не сможет вернуться на родину, проголосовать он не успеет.

2

Выберите участок

— Где за рубежом открываются избирательные участки?

— На этих выборах количество УИК за границей увеличено до 58. Они откроются в день выборов в 29 странах. Впервые в столице Венгрии, Будапеште. В России будет открыто 20 избирательных участков, пять из них в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске, Сургуте и Тюмени. Пять избирательных участков будут впервые открыты в Казани, Краснодаре, Самаре, Томске и Хабаровске. УИКи появятся в Нью-Йорке, Чикаго, Анталье и Кальяри (Италия).

3

Подайте заявление

— Я живу в городе, где участков нет. Что делать?

— На сайте Центризбиркома www.shailoo.gov.kg перечислены адреса УИК во всех 29 зарубежных странах. Если кыргызстанец живет и работает там, где УИК не предусмотрен, он должен до 12 ноября включительно подать заявление в консульство или посольство и сменить свой избирательный адрес, чтобы проголосовать не по месту регистрации.

4

Встаньте на учет

— Я должен обязательно вставать на консульский учет, чтобы поучаствовать в выборах?

— Чтобы проголосовать, нужно состоять на консульском учете и сдать биометрические данные.

5

Сдайте биометрику

— Где за рубежом я могу сдать биометрику?

— На территории диппредставительства Кыргызстана за границей можно пройти биометрию

6

Проверьте списки

— Я не проверил себя в списке до 12 ноября, а потом выяснилось, что меня в нем нет. Что нужно сделать, чтобы меня в список внесли?

— Списки составляются только на основании данных о зарегистрированных в посольстве или консульстве граждан, сдавших биометрику. Представители дипмиссий автоматически вносят таких кыргызстанцев в перечень. Если не уточнили, есть ли вы в списке до 12 ноября, а в день выборов обнаружили, что вас в нем нет, но при этом состоите на учете и сдали биометрику, то можете направить жалобу в ЦИК с указанием страны временного проживания, имени и фамилии главы дипломатического представительства. Но проголосовать вы, увы, все равно не сможете.

7

Приходите с паспортом...

— Нужны ли мне дополнительные документы, кроме паспорта, чтобы проголосовать за границей?

— Дополнительные документы не требуются. Вам достаточно (если вы состоите на учете и сдали биометрику) прийти на избирательный участок с паспортом.

8

... можно с заграничным

— Я потерял ID-карту. Смогу ли я за рубежом проголосовать по загранпаспорту?

— Не переживайте. Система идентификации прочитает штрих-код и с загранпаспорта.

9

Голосом не воспользуются

— Сможет ли кто-нибудь воспользоваться моим голосом, если в день выборов я не приду на свой участок, так как буду за пределами страны?

— Это невозможно. Специальное оборудование опознает гражданина по его биометрическим данным, которые являются строго индивидуальными, и никто другой не сможет воспользоваться ими, чтобы проголосовать.

10

Только один бюллетень

— Смогу ли я, находясь за рубежом, проголосовать и за кандидата-одномандатника или за того, кого выдвинула по одномандатному округу партия?

— За рубежом на участках кыргызстанец получит на руки только один бюллетень — с наименованиями политических партий и порядковыми номерами кандидатов из их зарегистрированных списков. В список избирателей по одномандатным избирательным округам включаются члены местного сообщества, прошедшие биометрическую регистрацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208855/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Кандидатам и партиям дается 48 часов на исправление в документах
Выборы-2021. Еще один бывший член ЦИК идет в депутаты
Выборы-2021. Экс-начальник Генштаба и бывший первый вице-премьер идут в депутаты
Выборы-2021. Еще один депутат решил идти как кандидат-одномандатник
Выборы-2021. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева собрался в депутаты
В Кыргызстане неблагоприятная ситуация для проведения выборов — эксперты
Выборы-2021. Командиры ответственны за то, чтобы солдаты проголосовали
Выборы-2021. Где нельзя агитировать и как, рассказали в ЦИК
Выборы-2021. ЦИК Кыргызстана и TikTok будут сотрудничать
Выборы-2021. В ЦИК рассказали, что такое подкуп
Популярные новости
Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не&nbsp;надо, они сами себя уничтожат Алмамбет Шыкмаматов: Кыргызам врагов не надо, они сами себя уничтожат
В&nbsp;Кыргызстане у&nbsp;20&nbsp;процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты В Кыргызстане у 20 процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты
Стала известна причина отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова Стала известна причина отставки главы Нацбанка Толкунбека Абдыгулова
Депутата поставили на&nbsp;место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова Депутата поставили на место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова
Бизнес
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет сеть 4G&nbsp;во&nbsp;всех регионах страны! Мобильный оператор О! расширяет сеть 4G во всех регионах страны!
In&nbsp;Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от&nbsp;контрафактных смартфонов In Mobiles. Как защитить рынок Кыргызстана от контрафактных смартфонов
3 октября, воскресенье
11:00
Выборы-2021. Как правильно проголосовать, если находишься не в Кыргызстане Выборы-2021. Как правильно проголосовать, если находишь...
10:42
Теплые вещи и питание. Военнослужащие авиабазы «Кант» помогли многодетной семье
09:57
Все будет хорошо. Садыр Жапаров опубликовал оптимистичный пост в соцсетях
09:51
С благодарностью. Акжол Махмудов подарил своему тренеру автомобиль
09:48
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц