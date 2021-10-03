Выборы-2021. Как правильно проголосовать, если находишься не в Кыргызстане

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Седьмой созыв, как уже неоднократно сообщалось, будет сформирован по мажоритарно-пропорциональной системе, плюс — преференциальное голосование.

В стране создано 2 тысячи 484 участка, 58 — за рубежом.

По данным МИД, за пределами КР на консульском учете находится около 67 тысяч избирателей.

В ЦИК 24.kg рассказали, что нужно знать кыргызстанцу, проживающему в другом государстве или оказавшемуся в день выборов не в Кыргызстане, чтобы исполнить свой гражданский долг.

1 Планируйте заранее — У меня вылет из «Манаса» запланирован на 26 ноября. Получится проголосовать в другой стране? — Для того чтобы поучаствовать в выборах, находясь за границей, нужно встать на консульский учет. Причем это нужно сделать не позднее 12 ноября. Если гражданин выезжает позже и до 28 ноября не сможет вернуться на родину, проголосовать он не успеет.

2 Выберите участок — Где за рубежом открываются избирательные участки? — На этих выборах количество УИК за границей увеличено до 58. Они откроются в день выборов в 29 странах. Впервые в столице Венгрии, Будапеште. В России будет открыто 20 избирательных участков, пять из них в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске, Сургуте и Тюмени. Пять избирательных участков будут впервые открыты в Казани, Краснодаре, Самаре, Томске и Хабаровске. УИКи появятся в Нью-Йорке, Чикаго, Анталье и Кальяри (Италия).

3 Подайте заявление — Я живу в городе, где участков нет. Что делать? — На сайте Центризбиркома www.shailoo.gov.kg перечислены адреса УИК во всех 29 зарубежных странах. Если кыргызстанец живет и работает там, где УИК не предусмотрен, он должен до 12 ноября включительно подать заявление в консульство или посольство и сменить свой избирательный адрес, чтобы проголосовать не по месту регистрации.

4 Встаньте на учет — Я должен обязательно вставать на консульский учет, чтобы поучаствовать в выборах? — Чтобы проголосовать, нужно состоять на консульском учете и сдать биометрические данные.

5 Сдайте биометрику — Где за рубежом я могу сдать биометрику? — На территории диппредставительства Кыргызстана за границей можно пройти биометрию

6 Проверьте списки — Я не проверил себя в списке до 12 ноября, а потом выяснилось, что меня в нем нет. Что нужно сделать, чтобы меня в список внесли? — Списки составляются только на основании данных о зарегистрированных в посольстве или консульстве граждан, сдавших биометрику. Представители дипмиссий автоматически вносят таких кыргызстанцев в перечень. Если не уточнили, есть ли вы в списке до 12 ноября, а в день выборов обнаружили, что вас в нем нет, но при этом состоите на учете и сдали биометрику, то можете направить жалобу в ЦИК с указанием страны временного проживания, имени и фамилии главы дипломатического представительства. Но проголосовать вы, увы, все равно не сможете.

7 Приходите с паспортом... — Нужны ли мне дополнительные документы, кроме паспорта, чтобы проголосовать за границей? — Дополнительные документы не требуются. Вам достаточно (если вы состоите на учете и сдали биометрику) прийти на избирательный участок с паспортом.

8 ... можно с заграничным — Я потерял ID-карту. Смогу ли я за рубежом проголосовать по загранпаспорту? — Не переживайте. Система идентификации прочитает штрих-код и с загранпаспорта.

9 Голосом не воспользуются — Сможет ли кто-нибудь воспользоваться моим голосом, если в день выборов я не приду на свой участок, так как буду за пределами страны? — Это невозможно. Специальное оборудование опознает гражданина по его биометрическим данным, которые являются строго индивидуальными, и никто другой не сможет воспользоваться ими, чтобы проголосовать.