Выборы-2021. Как правильно проголосовать, если находишься не в Кыргызстане

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов Жогорку Кенеша. Седьмой созыв, как уже неоднократно сообщалось, будет сформирован по мажоритарно-пропорциональной системе, плюс — преференциальное голосование.
В стране создано 2 тысячи 484 участка, 58 — за рубежом.
По данным МИД, за пределами КР на консульском учете находится около 67 тысяч избирателей.
В ЦИК 24.kg рассказали, что нужно знать кыргызстанцу, проживающему в другом государстве или оказавшемуся в день выборов не в Кыргызстане, чтобы исполнить свой гражданский долг.
Планируйте заранее
— У меня вылет из «Манаса» запланирован на 26 ноября. Получится проголосовать в другой стране?
— Для того чтобы поучаствовать в выборах, находясь за границей, нужно встать на консульский учет. Причем это нужно сделать не позднее 12 ноября. Если гражданин выезжает позже и до 28 ноября не сможет вернуться на родину, проголосовать он не успеет.
Выберите участок
— Где за рубежом открываются избирательные участки?
— На этих выборах количество УИК за границей увеличено до 58. Они откроются в день выборов в 29 странах. Впервые в столице Венгрии, Будапеште. В России будет открыто 20 избирательных участков, пять из них в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске, Сургуте и Тюмени. Пять избирательных участков будут впервые открыты в Казани, Краснодаре, Самаре, Томске и Хабаровске. УИКи появятся в Нью-Йорке, Чикаго, Анталье и Кальяри (Италия).
Подайте заявление
— Я живу в городе, где участков нет. Что делать?
— На сайте Центризбиркома www.shailoo.gov.kg перечислены адреса УИК во всех 29 зарубежных странах. Если кыргызстанец живет и работает там, где УИК не предусмотрен, он должен до 12 ноября включительно подать заявление в консульство или посольство и сменить свой избирательный адрес, чтобы проголосовать не по месту регистрации.
Встаньте на учет
— Я должен обязательно вставать на консульский учет, чтобы поучаствовать в выборах?
— Чтобы проголосовать, нужно состоять на консульском учете и сдать биометрические данные.
Сдайте биометрику
— Где за рубежом я могу сдать биометрику?
— На территории диппредставительства Кыргызстана за границей можно пройти биометрию
Проверьте списки
— Я не проверил себя в списке до 12 ноября, а потом выяснилось, что меня в нем нет. Что нужно сделать, чтобы меня в список внесли?
— Списки составляются только на основании данных о зарегистрированных в посольстве или консульстве граждан, сдавших биометрику. Представители дипмиссий автоматически вносят таких кыргызстанцев в перечень. Если не уточнили, есть ли вы в списке до 12 ноября, а в день выборов обнаружили, что вас в нем нет, но при этом состоите на учете и сдали биометрику, то можете направить жалобу в ЦИК с указанием страны временного проживания, имени и фамилии главы дипломатического представительства. Но проголосовать вы, увы, все равно не сможете.
Приходите с паспортом...
— Нужны ли мне дополнительные документы, кроме паспорта, чтобы проголосовать за границей?
— Дополнительные документы не требуются. Вам достаточно (если вы состоите на учете и сдали биометрику) прийти на избирательный участок с паспортом.
... можно с заграничным
— Я потерял ID-карту. Смогу ли я за рубежом проголосовать по загранпаспорту?
— Не переживайте. Система идентификации прочитает штрих-код и с загранпаспорта.
Голосом не воспользуются
— Сможет ли кто-нибудь воспользоваться моим голосом, если в день выборов я не приду на свой участок, так как буду за пределами страны?
— Это невозможно. Специальное оборудование опознает гражданина по его биометрическим данным, которые являются строго индивидуальными, и никто другой не сможет воспользоваться ими, чтобы проголосовать.
Только один бюллетень
— Смогу ли я, находясь за рубежом, проголосовать и за кандидата-одномандатника или за того, кого выдвинула по одномандатному округу партия?
— За рубежом на участках кыргызстанец получит на руки только один бюллетень — с наименованиями политических партий и порядковыми номерами кандидатов из их зарегистрированных списков. В список избирателей по одномандатным избирательным округам включаются члены местного сообщества, прошедшие биометрическую регистрацию.