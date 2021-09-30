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Власть

Депутат Самат Ибраев вновь раскритиковал Нацбанк: Упорно сопротивляется финтеху

Депутат парламента Самат Ибраев считает, что Национальный банк «упорно сопротивляется принятию законопроекта о финансовых технологиях». Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, документ откроет возможности для внедрения цифровых технологий в финансовый сектор.

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«Парадокс в том, что у главного банка страны нет внятного ответа на вопрос, кому и как мешает финтех? Это ведь целый пласт современной экономики, на его базе создаются легальные криптовалюты, производятся безопасные сделки с золотом и моментальные транзакции. Процентные ставки по кредитам благодаря финтеху можно снизить как минимум вдвое. Однако, судя по поведению руководства Нацбанка, им это совсем неинтересно. В чем же логика?» — сказал Самат Ибраев.

Он считает, что кому-то, возможно, просто удобнее работать в условиях, когда финансовые потоки и валютные операции или торговые сделки невозможно отслеживать в режиме онлайн. Депутат полагает, что сейчас никто не знает, по каким ставкам Нацбанк дает займы банкам и микрокредитным организациям. Видна только окончательная цифра, которая часто выше 20 процентов годовых.

«Сотни тысяч наших соотечественников оказались в финансовой кабале. Они от безысходности брали деньги под космические проценты. Ко мне 4 тысячи человек пришли. У всех одна история: дом забрала микрокредитная компания. Надо это остановить, надо принимать политические решения. Я даже с трибуны парламента сказал: через каждые 200 метров на улице криптовалютой торгуют и микрокредитки работают. Разобраться в этом я даю поручения прокуратуре и МВД», — заявил Самат Ибраев.

Депутат считает, что в Кыргызстане уже работает криминальный финтех. Деятельность таких «конторок», как и участников этого сегмента рынка, происходит инкогнито, а Нацбанк совершенно не отслеживает.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208827/
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