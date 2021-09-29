Эксперты отмечают: кадровая чехарда и отсутствие консенсуса между политическими элитами — гибель для государства. Об этом они заявили на круглом столе, обсуждая последствия октябрьских событий — 2020.

По мнению политолога Дениса Бердакова, в прошлом году Кыргызстану в какой-то мере повезло. Передача власти прошла бескровно, быстро, и Бишкек не лихорадило от набегов мародеров.

Он добавил, что достаточно быстро новая власть скоординировала усилия для стабилизации, но предостерег — в следующий раз может сложиться иначе и очередной переворот грозит обернуться непредсказуемыми последствиями, вплоть до гражданских столкновений.

Политологи призвали власти заняться вплотную экономикой, чтобы Кыргызстан не ходил по кругу: экономический кризис — слабая власть — переворот.