В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента

В Гвинее-Бисау генералы в эфире государственного телевидения объявили об отстранении президента от власти, приостановлении работы государственных институтов и избирательных органов. Военные сформировали «Высшее военное командование по восстановлению порядка», которое будет управлять страной до особого распоряжения. Об этом сообщает РБК.

Военные в Гвинее-Бисау арестовали президента страны Умаро Сиссоко Эмбало. Об этом сообщил сам президент. По его словам, около полудня, когда он находился в своем кабинете, в президентский дворец ворвались люди в форме, этому предшествовала перестрелка у президентского дворца.

Вместе с президентом арестованы начальник Генштаба генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Ответственность за госпереворот Эмбало возложил на начальника штаба армии Орта Инте Нан Тана, при этом отметив, что насилия в отношении него никто не применял.

Также объявлено о закрытии границ и воздушного пространства, введении комендантского часа до прояснения ситуации и восстановления конституционного порядка.