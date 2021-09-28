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Власть

Школы Бишкека обеспечены учебниками на 72 процента

Школы Бишкека обеспечены учебниками на 72 процента. Об этом на заседании БГК сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

Она отметила, что обеспечение учебниками идет как по линии Министерства образования и науки, так и за счет местного бюджета. «На этот год заложили 23,9 миллиона сомов. Районные центры образования объявили тендер по заявкам школ. Но чтобы полностью удовлетворить потребность, по нашим расчетам, потребуется около 218 миллионов сомов», — отметила она.

Виктория Мозгачева добавила, что одна из причина нехватки книг — увеличение учащихся. «За последние три года количество школьников выросло на 24 тысячи», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208624/
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