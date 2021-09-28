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Власть

В БГК предлагают поднимать тариф на проезд поэтапно

В БГК предложили поднимать тариф на проезд поэтапно. Об этом на сессии горкенеша сообщил депутат Манас Абдыллабек уулу.

Он напомнил, что фракция «Онугуу-Прогресс» ранее предлагала поэтапное повышение тарифов — не 11 сомов и 15 сомов, а 11 сомов и 13 сомов. «Но сегодня вы придерживаетесь старой позиции. Почему не защищаете позиции горкенеша, мэра, а защищаете интересы перевозчиков», — спросил он.

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Глава управления городского транспорта Максат Нусувалиев парировал, что не защищает ничьи интересы. «В анализе регулятивного воздействия представлены три варианта, из которых БГК может выбрать любой», — сказал он.

Чиновник также добавил, что они обращались в Минэкономики с письмом по этому вопросу. «Мы интересовались порядком действий, если будет предложен, утвержден не указанный в АРВ тариф. Получили ответ, что при рассмотрении другого тарифа следует доработать АРВ. Обратились с повторным письмом, в котором изложили свои доводы, по которым нет необходимости повторного АРВ. Но до сих пор ответа нет», — сказал он.

Отметим, что ранее фракция социал-демократов предложила вообще не поднимать тариф. 

Сегодня депутаты БГК рассматривают вопрос повышения стоимости проезда.

Предлагается поднять тариф на проезд в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/208551/
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