Снимаем напряжение. Вице-мэр Бишкека о причинах поднятия тарифов на проезд

В БГК считают, что до повышения тарифа на проезд надо было принять правила игры. Об этом на сессии Бишкекского горкенеша сказал депутат Мийзамидин Калыков.

По его мнению, мэрия до повышения тарифа должна рассказать, какую будет вести политику в транспортной сфере. «Я считаю, что прежде чем поднимать тариф, должны предоставить информацию, как будут работать перевозчики, на каких условиях. Правила игры же должны быть. А мы, наоборот, сначала поднимаем тариф, а потом будем принимать эти правила. Или это делается для какой-то фирмы?» — обратился он к вице-мэру Таалайбеку Орозову.

Чиновник ответил, что постановление разработано не в интересах какой-либо фирмы. «Мы тем самым снижаем напряжение. Кроме того, мы уже внесли на рассмотрение БГК правила перевозок, готовим концепцию развития транспортной сферы. Все ваши вопросы будут в ней учтены», — отметил он.

Мийзамидин Калыков отметил, что необходимость в поднятии тарифа есть. «Но нужны правила игры, чтобы понятно было. Можете конкретные сроки указать. Например, после принятия постановления в течение месяца будет введено электронное билетирование и другие моменты», — сказал он.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают вопрос повышения тарифа на проезд.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).