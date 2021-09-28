Вводить отдельный тариф для экспресс-маршруток в Бишкеке не будут. Об этом на сессии БГК сообщил начальник управления городским транспортом Максат Нусувалиев.

По его словам, в постановлении БГК о повышении тарифа на проезд определения «экспресс-маршруток» нет.

Максат Нусувалиев отметил, что экспресс-маршрутки должны останавливаться только на четырех остановках, но на самом деле они останавливаются на каждой.

По его словам, тариф будет единым для всех маршруток.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают вопрос повышения тарифа на проезд.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).