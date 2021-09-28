Тариф на проезд. Какие пробелы в положении БГК могут привести к конфликту

В положении Бишкекского городского кенеша о повышении тарифа на проезд есть нормы, которые в будущем могут привести к конфликту. Об этом на сессии БГК сообщил начальник управления городским транспортом Максат Нусувалиев.

В частности, в документе есть определение «автобус малой вместимости». Новые Isuzu, которые привез частный перевозчик, относятся к этому классу. Поэтому нельзя исключать вероятности, что в будущем он может поднять вопрос, что стоимость проезда в них будет 15 сомов, а не 11. «Возможно, надо изменить этот абзац и конкретизировать — маршрутное такси или микроавтобус. Сейчас при указании «малой вместимости» возникают вопросы», — сказал он.

Максат Нусувалиев также обратил внимание, что в положении устанавливается стоимость проезда в 11 сомов для муниципального транспорта. «Если частный перевозчик привезет большие автобусы, троллейбусы, электробусы, то будет иметь полное право перевозить пассажиров за 15 сомов. Хотел бы также попросить конкретизировать эту норму, указав «в автобусах/троллейбусах независимо от формы собственности», — отметил он.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают вопрос повышения тарифа на проезд.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).