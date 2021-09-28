Тарифы на проезд. В случае повышения мэрия обновит пассажирский транспорт

«Если мы реализуем новый тариф, то сформируем предпосылки для развития современной транспортной сети», — об этом на сессии БГК сообщил вице-мэр по цифровизации и транспорту Таалайбек Орозов.

По его словам, сейчас муниципалитет готовит концепцию развития общественного транспорта, разработаны правила, которые будут четко регулировать отношения всех участников, занятых перевозками. «Мы полностью обновим пассажирский транспорт», — сказал он.

Таалайбек Орозов добавил, что из-за неэффективного управления, плохой координации в системе пассажирских перевозок сложилась ситуация, что частные извозчики начинают диктовать условия. Но при этом повышение тарифов поддержал.

«Тарифы надо пересмотреть. Последний раз это делали в 2012 году и девять лет они не поднимались», — сказал он.

Напомним, сегодня на сессии рассматривается вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).