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Власть

Обеспеченность школ столицы учебниками обсудят депутаты БГК

Обеспеченность школ столицы учебниками обсудят депутаты БГК. Вопрос предложил включить в повестку дня сессии депутат Мийзамидин Калыков.

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Он отметил, что сегодня остро стоит вопрос нехватки книг в школах. «Если сегодня не поставим и не решим, как ученику сидеть, обучаться математике, физике и другим предметам?» — поинтересовался Мийзамидин Калыков.

Депутаты поддержали коллегу и включили вопрос в раздел «Разное». Курирующему вице-мэру поручили к моменту рассмотрения подготовить информацию, сколько учебников не хватает и на какую сумму.

Напомним, сегодня проходит очередная сессия БГК. На ней депутаты рассмотрят повышение тарифа на проезд.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208509/
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