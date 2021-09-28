Обеспеченность школ столицы учебниками обсудят депутаты БГК. Вопрос предложил включить в повестку дня сессии депутат Мийзамидин Калыков.

Он отметил, что сегодня остро стоит вопрос нехватки книг в школах. «Если сегодня не поставим и не решим, как ученику сидеть, обучаться математике, физике и другим предметам?» — поинтересовался Мийзамидин Калыков.

Депутаты поддержали коллегу и включили вопрос в раздел «Разное». Курирующему вице-мэру поручили к моменту рассмотрения подготовить информацию, сколько учебников не хватает и на какую сумму.

Напомним, сегодня проходит очередная сессия БГК. На ней депутаты рассмотрят повышение тарифа на проезд.