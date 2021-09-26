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Власть

Скоро зима. В кабмине признали, что есть отставание с добычей угля

В рамках рабочей поездки в Нарынскую область первый заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев посетил угледобывающие предприятия Кавакского буроугольного бассейна.

По данным пресс-службы правительства, чиновник побывал на угольном месторождении Кара-Кече в Джумгальском районе.

В соответствии с подготовкой отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов всего по республике необходимо заготовить 3 миллиона 18 тысяч тонн угля, 950 тысяч тонн из которых приходится на угледобывающие предприятия Кавакского буроугольного бассейна.

«В целях ускорения процесса добычи угледобывающим предприятиям предоставлена дополнительная техника Министерства чрезвычайных ситуаций. С начала октября начнется отгрузка угля в регионы республики, начиная с Нарынской области. Потребность населения и бюджетных организаций в угле будет выполнена в полном объеме», — сказал Азиз Аалиев.

Он признал, что есть отставание в добыче угля, связанное с погодными условиями и подорожанием стоимости ГСМ, но заверил, что план по обеспечению отраслей экономики углем угледобывающими предприятиями будет выполнен.

Угледобывающими предприятиями Кавакского бассейна проводятся работы по организации горно-подготовительных и вскрышных работ, по комплектации разрезов горнотранспортным оборудованием и техникой, а также организацией завоза угля на прирельсовые угольные склады города Балыкчи Иссык-Кульской области. Этот уголь предназначен для ТЭЦ города Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208357/
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