О ценах на уголь и лимитах. Кабмин Кыргызстана готовится к отопительному сезону

Кабинет министров Кыргызстана в ходе очередного заседания рассмотрел подготовку отраслей экономики и населения к осенне-зимнему отопительному периоду. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина Улукбек Марипов отметил, что ОАО «Электрические станции» на покупку топливных ресурсов выдан бюджетный кредит на 2,3 миллиарда сомов, предприятию «Кыргызтеплоэнерго» для покрытия задолженности дополнительно выделено 121,4 миллиона.

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«Хочу подчеркнуть, что министр энергетики и промышленности несет персональную ответственность за должную подготовку и благополучное прохождение зимнего отопительного периода. Крайне важно обеспечить соблюдение лимитов потребления электроэнергии и, безусловно, рациональное использование электроэнергии всеми государственными, муниципальными и иными организациями. Кроме того, необходим должный контроль обеспеченности топливных баз углем по приемлемой цене для населения, а также обеспеченности социальных учреждений топливом», — сказал он.

Министерствам, ведомствам, полномочным представителям президента в областях, местным государственным администрациям и мэриям Бишкека и Оша поручено обеспечить:

поставку угля бюджетным учреждениям и населению (высокогорные населенные пункты);

открытие топливных баз и пунктов реализации угля в необходимом количестве по приемлемой цене, в том числе передвижных;

совместно с распределительными электрическими компаниями строгое соблюдение утвержденных лимитов.

Министерству экономики и финансов поручено обеспечить в полном объеме выделение финансовых средств, предусмотренных в республиканском бюджете, в том числе на ремонт систем отопления в школах, социальных учреждениях, а также предоставление субсидий теплоснабжающим предприятиям республики.

Министерству энергетики и промышленности совместно с ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» надлежит:

обеспечить рациональное использование водноэнергетических ресурсов в целях принятия мер по накоплению необходимого объема воды в Токтогульском водохранилище к 1 апреля 2022 года;

ускорить завершение плановых ремонтных работ и капитального строительства на энергетических объектах, в том числе по доставке и замене оборудования для гидроагрегата № 4 на Токтогульской ГЭС, к установленному сроку;

обеспечить своевременную поставку качественного местного и импортного угля на ТЭЦ Бишкека;

принять меры по увеличению генерирующих мощностей;

обеспечить выполнение целевых показателей, в том числе по уровню потерь электроэнергии, сбору денежных средств, снижению дебиторской задолженности, уменьшению количества аварийных отключений, качественному и своевременному выполнению ремонтных работ.

Профильному министерству также поручено совместно с государственным предприятием «Кыргызкомур» принять действенные меры по обеспечению выполнения графиков добычи и поставки качественного угля на ТЭЦ столицы, бюджетным учреждениям и населению.

Министерству экономики и финансов совместно с Государственным агентством антимонопольного регулирования поручено проводить мониторинг и обеспечить контроль за недопущением роста цен на уголь на топливных базах и в пунктах реализации угля в регионах республики.