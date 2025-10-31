12:28
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке с 3 ноября начинается отопительный сезон

Фото из интернета

С 3 ноября в Бишкеке официально стартует отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в ночь на 3 ноября персонал МП «Бишкек ТЭЦ» приступит к запуску основного оборудования для выработки тепловой энергии и ее передачи МП «Бишкектеплосеть». 

Все системы работают в усиленном режиме, а технический персонал готов обеспечить стабильное и своевременное подключение объектов к отоплению. 

Муниципальные предприятия «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго» завершили подготовку к сезону. Технические службы переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные обращения и внештатные ситуации.

Подключение объектов будет проводиться поэтапно: в первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, медицинские учреждения, родильные дома и организации социальной защиты. Затем начнется подача тепла в многоквартирные дома и частный сектор.

Напомним, в прошлом году отопление в Бишкеке подали 22 октября, а годом ранее — 31 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349234/
просмотров: 676
Версия для печати
Материалы по теме
Школы и детсады в Кыргызстане обеспечены углем на 71 процент
В Бишкеке начался прогрев паропровода перед отопительным сезоном
Темпы перевода угольных котельных на тепловые насосы отстают от планов
«Бишкектеплоэнерго»: Оборудование на старте, готовы дать тепло
Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных
Похолодание в Бишкеке: мэрия назвала условие для начала отопительного сезона
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Соцучреждения в Кыргызстане проверяют на готовность к зиме
Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Осенне-зимний период: для ТЭЦ Бишкека закупят 1,4 миллиона тонн угля
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
С&nbsp;кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников С кыргызско-таджикской границы могут убрать пограничников
Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев Золото, депозиты, торговые центры. Куда идут пенсионные накопления кыргызстанцев
Бизнес
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
31 октября, пятница
12:18
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране Иран начал переговоры с Telegram для возобновления рабо...
12:09
Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы
12:00
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
11:52
Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
11:46
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии