В Бишкеке с 3 ноября начинается отопительный сезон

С 3 ноября в Бишкеке официально стартует отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Уточняется, что в ночь на 3 ноября персонал МП «Бишкек ТЭЦ» приступит к запуску основного оборудования для выработки тепловой энергии и ее передачи МП «Бишкектеплосеть».

Все системы работают в усиленном режиме, а технический персонал готов обеспечить стабильное и своевременное подключение объектов к отоплению.

Муниципальные предприятия «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго» завершили подготовку к сезону. Технические службы переведены на усиленный режим работы для оперативного реагирования на возможные обращения и внештатные ситуации.

Подключение объектов будет проводиться поэтапно: в первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, медицинские учреждения, родильные дома и организации социальной защиты. Затем начнется подача тепла в многоквартирные дома и частный сектор.

Напомним, в прошлом году отопление в Бишкеке подали 22 октября, а годом ранее — 31 октября.



