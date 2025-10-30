13:22
Общество

Школы и детсады в Кыргызстане обеспечены углем на 71 процент

Расходы образовательных организаций (детских садов, школ, домов творчества и образовательных центров) на коммунальные услуги и приобретение угля на осенне-зимний период финансируются органами местного самоуправления. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, в то же время с 2022 года образовательные организации Баткенской области финансируются Минпросвещения за счет республиканского бюджета.

На 2025-й из республиканского бюджета ведомству выделено 156,5 миллиона сомов для обеспечения углем подведомственных образовательных организаций (отдельных дошкольных учреждений, всех типов школ-интернатов, внешкольных учреждений и детских домов), из которых 121,4 миллиона предусмотрено для Баткенской области.

На сегодня образовательным организациям выделено 103,3 миллиона сомов, в том числе Баткенской области — 92,4 миллиона.

Кроме того, в целях подготовки к отопительному сезону Минпросвещения из бюджета этого года дополнительно выделило 45,4 миллиона сомов для Баткенской области. Эти средства направлены на ремонт и восстановление школьных котельных.

В настоящее время по республике в образовательные организации завезено и складировано 95,5 тысячи тонн угля, что составляет 71,04 процента от общего объема.
