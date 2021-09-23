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Власть
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Рабство кыргызстанцев. МИД прокомментировал ситуацию в Словакии

МИД занялся проверкой письма мигрантов из Кыргызстана, работающих в Словакии, которые ранее обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову, омбудсмену Токону Мамытову, МВД, ГКНБ и попросили вызволить их из рабства.

По данным внешнеполитического ведомства, в рамках проверки обращений граждан установлено, что ОсОО «Эдвайс Кей Джи» прошло процедуру получения разрешения на право трудоустройства кыргызстанцев в Республике Словакия. У компании есть разрешение. В начале 2021 года в Словакию отправились 13 граждан Кыргызстана. Они получили визы в Казахстане.

Вся информация о транспортной компании и условиях работы была разъяснена гражданам до заключения договора на оказание услуг.

«В 2020 году было несколько попыток получить визы, однако из-за пандемии COVID-19 они были получены в январе и феврале 2021 года, и граждане были направлены в Словакию двумя группами. 22 сентября директор ОсОО «Эдвайс Кей Джи» Аскарали Нишанов вылетел в Словакию для осуществления переговоров с работодателями и встречи с гражданами КР для урегулирования сложившейся ситуации», — говорится в сообщении МИД.

Вопрос находится на контроле у посольства КР в Австрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208061/
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