Двух сестер из Кыргызстана насильно удерживали в Казахстане— омбудсмен

Из трудовой миграции в Казахстане в Кыргызстан были возвращены молодые кыргызстанки, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе Института омбудсмена.

Отмечается, что за помощью к акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой в начале этого месяца обратилась мама девушек — жительница Кара-Суйского района Ошской области.

Женщина рассказала, что в марте 2024 года гражданка К.К. увезла ее дочерей (16 и 18 лет) в Шымкент, пообещав предоставить им работу и позаботиться. Однако позже девушки пожаловались маме, что их избивают и вынуждают работать до поздней ночи.

«Они работали у двух сестер на рынке. После рынка они заставляли девочек таскать тяжелые мешки на складе, обращались с ними как с рабынями. Когда девочки сказали, что хотят уйти, их избили. Я позвонила и потребовала отпустить дочерей, но К.К. отказалась, заявив, что мы договорились на три года», — рассказала женщина.

Мать добавила, что работодатели отобрали у дочерей документы, без которых они не могли самостоятельно уехать.

Читайте по теме Кыргызстанец попал в рабство в Казахстане. Просит помочь вернуться на родину

В Институте омбудсмена рассказали, что были направлены официальные письма в МИД и МВД с просьбой содействовать возвращению кыргызстанок на родину. Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что в отношении девушек были допущены грубые нарушения их прав и свобод. Кроме того, согласно Кодексу КР о детях, запрещается привлекать детей к труду, принуждать к работе, а также заставлять поднимать тяжести сверх установленных норм.

При содействии генерального консульства Кыргызстана в Алматы и кыргызской диаспоры девушки были найдены в Шымкенте. После судебного разбирательства в связи с нарушением миграционного законодательства Казахстана кыргызстанки были возвращены на родину и переданы матери.