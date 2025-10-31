15:43
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Происшествия

Двух сестер из Кыргызстана насильно удерживали в Казахстане— омбудсмен

Из трудовой миграции в Казахстане в Кыргызстан были возвращены молодые кыргызстанки, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщили в пресс-службе Института омбудсмена.

Отмечается, что за помощью к акыйкатчи Джамиле Джаманбаевой в начале этого месяца обратилась мама девушек — жительница Кара-Суйского района Ошской области. 

Женщина рассказала, что в марте 2024 года гражданка К.К. увезла ее дочерей (16 и 18 лет) в Шымкент, пообещав предоставить им работу и позаботиться. Однако позже девушки пожаловались маме, что их избивают и вынуждают работать до поздней ночи.

«Они работали у двух сестер на рынке. После рынка они заставляли девочек таскать тяжелые мешки на складе, обращались с ними как с рабынями. Когда девочки сказали, что хотят уйти, их избили. Я позвонила и потребовала отпустить дочерей, но К.К. отказалась, заявив, что мы договорились на три года», — рассказала женщина.

Мать добавила, что работодатели отобрали у дочерей документы, без которых они не могли самостоятельно уехать.

Читайте по теме
Кыргызстанец попал в рабство в Казахстане. Просит помочь вернуться на родину

В Институте омбудсмена рассказали, что были направлены официальные письма в МИД и МВД с просьбой содействовать возвращению кыргызстанок на родину. Джамиля Джаманбаева подчеркнула, что в отношении девушек были допущены грубые нарушения их прав и свобод. Кроме того, согласно Кодексу КР о детях, запрещается привлекать детей к труду, принуждать к работе, а также заставлять поднимать тяжести сверх установленных норм.

При содействии генерального консульства Кыргызстана в Алматы и кыргызской диаспоры девушки были найдены в Шымкенте. После судебного разбирательства в связи с нарушением миграционного законодательства Казахстана кыргызстанки были возвращены на родину и переданы матери.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349286/
просмотров: 392
Версия для печати
Материалы по теме
Унижения и туалет по графику. В Украине в рабстве держали 13 граждан Узбекистана
Делаем миграцию более комфортной — посол РФ в КР об изменениях в законах
Граждане КР легализовывались в РФ не так быстро, как хотелось бы — Минтруда
Мигрантам из Кыргызстана предложили подумать о дополнительном образовании
Квота на трудовую миграцию изменена в Кыргызстане: распоряжение кабмина
Женщина из Кыргызстана подозревается в торговле людьми во Франции
Прогнозировать миграционные потоки в Кыргызстан рекомендует эксперт
Росгвардия в Краснодаре использует дроны для контроля работников в сфере труда
Программу помощи трудовым мигрантам, вернувшимся в КР, предлагают расширить
Не затягивать с урегулированием своего положения в РФ призывают кыргызстанцев
Популярные новости
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в&nbsp;Турции: разрушены дома Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Турции: разрушены дома
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;возбуждении национальной вражды В Бишкеке задержаны подозреваемые в возбуждении национальной вражды
В&nbsp;Токмоке задержана &laquo;народная целительница&raquo;, оформившая кредиты на&nbsp;клиентов В Токмоке задержана «народная целительница», оформившая кредиты на клиентов
Бизнес
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
31 октября, пятница
15:42
Бегать и заискивать не нужно. Как система e-Kyzmat упростила прием на работу Бегать и заискивать не нужно. Как система e-Kyzmat упро...
15:34
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дожди, снег
15:06
Двух сестер из Кыргызстана насильно удерживали в Казахстане— омбудсмен
14:56
В России начали блокировать Telegram и WhatsApp
14:52
Конфликт после Хэллоуина: студентов МУЦА в Токмоке доставили в милицию