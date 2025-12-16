Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме, сообщает издание Kun.uz.

Отмечается, что ранее все они отправились на заработки в Таиланд. Граждан доставили на бесплатных автобусах, а по прибытии обманом переправили в Мьянму, где они оказались у торговцев людьми.

«Жертвы рассказали дипломатам, что их заставляли работать в мошеннических кол-центрах в Мьянме. Те, кто отказывался участвовать в незаконной деятельности, подвергались физическому насилию и угрозам», — говорится в публикации.

Попавшим в рабство гражданам РУз удалось обратиться в Генконсульство страны в Бангкоке. Тогда же выяснилось, что в Мьянме удерживают еще казахстанцев и кыргызстанцев. Освободить граждан трех государств удалось благодаря взаимодействию дипломатических ведомств Казахстана и Узбекистана с властями Таиланда и Мьянмы.

Всех попавших в рабство вернули на родину.