10:42
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Происшествия

Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме

Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме, сообщает издание Kun.uz.

Отмечается, что ранее все они отправились на заработки в Таиланд. Граждан доставили на бесплатных автобусах, а по прибытии обманом переправили в Мьянму, где они оказались у торговцев людьми.

«Жертвы рассказали дипломатам, что их заставляли работать в мошеннических кол-центрах в Мьянме. Те, кто отказывался участвовать в незаконной деятельности, подвергались физическому насилию и угрозам», — говорится в публикации.

Попавшим в рабство гражданам РУз удалось обратиться в Генконсульство страны в Бангкоке. Тогда же выяснилось, что в Мьянме удерживают еще казахстанцев и кыргызстанцев. Освободить граждан трех государств удалось благодаря взаимодействию дипломатических ведомств Казахстана и Узбекистана с властями Таиланда и Мьянмы.

Всех попавших в рабство вернули на родину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354709/
просмотров: 1653
Версия для печати
Материалы по теме
Двух сестер из Кыргызстана насильно удерживали в Казахстане — омбудсмен
Унижения и туалет по графику. В Украине в рабстве держали 13 граждан Узбекистана
Женщина из Кыргызстана подозревается в торговле людьми во Франции
В Кыргызстан из Мьянмы эвакуировано семь граждан, ставших жертвами мошенников
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 тысяч 85
Землетрясение в Мьянме. Данные о пострадавших кыргызстанцах не поступали — МИД
Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 1 тысячи 644
В Мьянме число погибших увеличилось до тысячи и произошло новое землетрясение
Судья ООН взяла в рабство молодую женщину и заставляла ее бесплатно работать
В Оше 15-летнюю девочку держали в сексуальном рабстве. Реакция МВД
Популярные новости
Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и&nbsp;наркологии водворили в&nbsp;СИЗО ГКНБ Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в&nbsp;соцсетях ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
МВД: Задержан подозреваемый за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам МВД: Задержан подозреваемый за призывы к массовым беспорядкам
Бизнес
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выступил партнером олимпиады по&nbsp;финбезопасности МПЦ («Элкарт») выступил партнером олимпиады по финбезопасности
Скидка 30&nbsp;процентов от&nbsp;SAIMA! Успейте оставить заявку до&nbsp;15&nbsp;января Скидка 30 процентов от SAIMA! Успейте оставить заявку до 15 января
16 декабря, вторник
10:41
Во время зажжения елки в Бишкеке потерялись шесть детей Во время зажжения елки в Бишкеке потерялись шесть детей...
10:41
Госимущество запретили передавать третьим лицам без решения кабмина
10:38
Адылбек Касымалиев: В госорганах ввели ограничения на корпоративы и подарки
10:34
Теракт в Магдебурге: Германия депортирует подозреваемого из Центральной Азии
10:28
В жилмассив «Кен-Сай» подали чистую воду: мэр города Ош ее попробовал