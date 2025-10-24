13:28
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Началась онлайн-регистрация кыргызстанцев для работы на завод Volkswagen

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана объявил о начале онлайн-регистрации кыргызстанцев для работы на заводе Volkswagen Bratislava в Словакии.

Квоты на трудоустройство в размере 50 человек для Кыргызстана предоставлены в рамках соглашения о сотрудничестве со словацким агентством INDEX NOSLUS.

Завод приглашает кыргызстанцев возрастом до 50 лет на работу по специальности оператора и рабочего на производство. Оплата труда — от 1 тысячи 472 евро в месяц.

В релизе сообщается, что при достижении набора в 200 кандидатов регистрация автоматически закроется.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348391/
просмотров: 670
Версия для печати
Материалы по теме
Центр трудоустройства отправил еще одну группу кыргызстанцев на работу в Корею
О мошенничестве с трудоустройством в Великобритании предупреждают чиновники
Кыргызстанцы стали чаще жаловаться на незаконное увольнение
В Словакии узаконили наличие только двух полов — мужского и женского
Расширение программ трудоустройства граждан КР в Японии обсудили в Минтруда
Трудоустройство кыргызстанцев за рубежом недостаточно прозрачно, считает депутат
В Бишкеке 2 октября пройдет ярмарка вакансий и профессий
Минтруда предупреждает о деятельности нелегальных агентств по трудоустройству
Приложение «Работа в ЕАЭС» обновили — оно стало удобнее
Кыргызстанцам предлагают работу водителя автобуса в Словакии
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
24 октября, пятница
13:24
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и п...
13:23
В Бишкеке в ходе рейда выявили 61 автолюбителя без водительского удостоверения
13:20
Как будет работать национальная цифровая экосистема, рассказали специалисты
13:10
За полгода операции с виртуальными активами в КР превысили 860 миллиардов сомов
12:58
Китайские компании приостановили закупку российской нефти