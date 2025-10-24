Началась онлайн-регистрация кыргызстанцев для работы на завод Volkswagen

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана объявил о начале онлайн-регистрации кыргызстанцев для работы на заводе Volkswagen Bratislava в Словакии.

Квоты на трудоустройство в размере 50 человек для Кыргызстана предоставлены в рамках соглашения о сотрудничестве со словацким агентством INDEX NOSLUS.

Завод приглашает кыргызстанцев возрастом до 50 лет на работу по специальности оператора и рабочего на производство. Оплата труда — от 1 тысячи 472 евро в месяц.

В релизе сообщается, что при достижении набора в 200 кандидатов регистрация автоматически закроется.