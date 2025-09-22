10:10
Происшествия

Унижения и туалет по графику. В Украине в рабстве держали 13 граждан Узбекистана

В Украине в рабстве держали 13 граждан Узбекистана, они освобождены. Об этом сообщает местное издание ТСН.

Отмечается, что 13 узбекистанцев принудительно удерживались в Киевской области. Их принуждали к труду и ограничивали свободу передвижения. Также сообщается о задержании организаторов незаконной схемы эксплуатации.

По данным Киевской областной прокуратуры, на скамье подсудимых окажутся четверо организаторов схемы. Подозреваемый двое граждан Китая, гражданин Узбекистана и украинка задержаны.

Предполагаемых жертв подыскивали за границей и вывозили в Украину. Здесь их ожидал принудительный труд с целью получения выгоды. Деньги доставались не рабочим, а их «хозяевам».

«Согласно данным следствия, подозреваемые вовлекали в рабство путем обмана и принуждения тех, кто оказался в тяжелой ситуации из-за отсутствия жилья, работы и сложных материальных условий», — говорится в сообщении.

«Рабы» находились под контролем, их заставляли работать и ограничивали свободу передвижения. Людей подвергали чрезмерным унижениям: даже посещение туалета было возможно только по установленному графику, а за малейшие нарушения правил налагались штрафы», — рассказали в следствии.

МИД Узбекистана направил Украине ноты протеста из-за удержания в рабстве соотечественников. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов. По его словам, ноты протеста направлены в Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Украины.

Власти страны рекомендовали гражданам Узбекистана воздержаться от поездок в Украину.
