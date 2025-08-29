Кыргызстанцам предлагают работу водителя автобуса в Словакии

В Кыргызстане объявлен набор кандидатов на позиции водителей автобусов в Словакии. Об этом сообщили в Центре трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Отмечается, что кандидаты в возрасте от 22 до 50 лет при наличии водительского удостоверения категории D, заграничного паспорта со сроком действия до 2027 года, отсутствии судимости и хронических заболеваний могут рассчитывать на эту работу. Опыт работы в пассажирском транспорте в приоритете.

Заработная плата составит от 7,4 евро в час, среднемесячный доход — от 1 тысячи 200 евро после вычета налогов.

Трудоустройство будет осуществляться в стабильной европейской транспортной компании с социальными гарантиями и официальным оформлением документов, отметили в центре.

Регистрация претендентов завершится автоматически при наборе 100 подходящих кандидатов. Ранее принимавшие участие кандидаты не смогут подать заявку повторно.