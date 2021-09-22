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Власть

Садыр Жапаров пообещал создавать условия для деятелей культуры

Садыр Жапаров вручил государственные награды ряду отличившихся деятелей культуры страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своей поздравительной речи глава государства сказал, что в этом году отмечается историческая дата — 30-летие независимости республики. Он считает доброй традицией отмечать работу профессиональных соотечественников, внесших вклад в развитие культурного, интеллектуального и духовного потенциала страны, много лет плодотворно работающих в своих сферах.

По словам Садыра Жапарова, в любом государстве экономика, социальная и общественно-политическая сферы и другие факторы тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой как единый организм. За 30 лет независимости Кыргызстан стал свидетелем ряда социальных, политических и экономических событий. Сфера культуры пережила непростой период, поскольку она тесно связана с другими секторами.

«Наш народ, уважающий искусство, сохранил многие его виды... И, несмотря на недостаточное финансирование, низкую заработную плату и ограниченные условия, было нелегко идти в ногу с искусством. В этой связи хотел бы поблагодарить вас за то, что вы понимаете, что культура — это идеология, стержень государства и нации. Мы не сможем поднять сознание и уровень жизни народа без развития национальной культуры, литературы, а также построить сильное, процветающее общество без формирования сознания нашего народа», — сказал глава КР.

Он отметил, что будут созданы условия для всех деятелей культуры, чтобы они могли создавать выдающиеся произведения. При этом Садыр Жапаров акцентировал особое внимание на том, что сегодня народ остро нуждается в прекрасных фильмах, известных как «кыргызское чудо», художественной литературе, являющейся духовной пищей, музыке, которую слушают поколения, и искусстве.

«Если мы хотим построить сильное, процветающее кыргызское общество, нам необходимо формировать сознание людей под влиянием литературы и культуры, обогащать наш духовный мир. Именно с этой целью издан мой первый указ о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании человека, который направлен на эти цели», — сообщил он.

Президент также отметил тех, кто внес весомый вклад в укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в области культуры и искусства в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, которая является стратегическим партнером нашей республики. Садыр Жапаров, обращаясь к мастерам искусства, попросил их продолжать творить, создавать новые произведения, которые обогатят души кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208024/
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