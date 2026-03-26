Нас просто оставляют на улице. Эркин Салиев о судьбе Дома художника

Скандал вокруг Дома художника в Бишкеке вышел за пределы профессионального сообщества. Власти планируют передать здание под коммерцию, а Союз художников может остаться без исторической площадки.

Народный художник Эркин Салиев в интервьюрассказал, почему это решение он считает ударом по культуре, как деградирует искусство и почему Кыргызстан рискует потерять целое поколение авторов.

— Давайте начнем с резонансной темы — Дом художника. Что происходит сейчас?

— На сегодня ситуация, если честно, зависшая. Это ожидание. Потому что после того, как информация вышла в публичное пространство, в соцсетях началось активное обсуждение, и общественность болезненно отреагировала на происходящее. Не на детали даже, а на сам факт - художников просто выселяют.

Это ведь не какая-то частная мастерская, не отдельный офис — это большая организация, Союз художников, у которого более 500 членов. Это люди, которые представляют профессиональное изобразительное искусство страны.

И самое главное — это здание имеет историю. Это не просто стены. Это место, где работали Чуйков, Айтиев, Лидия Ильина, Герцен, Суйменкул Чокморов. Это люди, которые формировали кыргызское искусство как явление.

Поэтому мы говорим не о недвижимости — мы говорим о культурном пространстве, о памяти и преемственности.

— В чем, на ваш взгляд, суть конфликта?

— Суть в том, что происходит подмена ценностей. С одной стороны, мы видим, что город, особенно центр, уже перегружен коммерческими объектами. Торговые центры, гипермаркеты, бизнес-центры — их количество зашкаливает. Я даже не уверен, что в мире есть такие плотности, как у нас.

При этом речь о территории, которая исторически формировалась как культурное ядро города. Эркин Салиев

Там опера, балет, музеи, библиотеки, театры. Это образ столицы, ее культурный ландшафт. И вдруг в эту среду хотят встроить еще один коммерческий объект.

Причем мы понимаем, что речь о дорогой земле и выгодном месте. Но возникает вопрос: где приоритеты? Что важнее — бизнес или культура?

— Вам говорят, что здание можно передать государству. Это ведь звучит формально правильно?

— Формально да. Но по факту вызывает вопросы. Когда здание находилось у нас, мы трижды делали капитальный ремонт за свои средства. Мэрия отказалась участвовать, потому что здание якобы принадлежало нам.

А теперь вдруг она считает, что имеет право распоряжаться этим объектом. Это вызывает недоумение. Их логика меняется в зависимости от ситуации.

— Нам предложили три комнаты.

В каком-то старом здании. Причем это здание, как выяснилось, тоже подлежит сносу в ближайшие годы.

То есть это даже не решение. Это временная отсрочка проблемы.

Но Союз художников — это не просто кабинетная организация. У нас есть мастерские, у нас есть галерея, у нас есть выставочные пространства. Это живой организм.

— При этом вы активно участвуете в жизни государства?

— Да, и это важный момент. Мы постоянно участвуем в выставках — и в стране, и за рубежом. Мы предоставляем работы для международных мероприятий и государственных делегаций. Причем безвозмездно.

Мы фактически представляем культуру Кыргызстана. И на этом фоне нас могут просто оставить без площадки. Это, мягко говоря, странно. Эркин Салиев

— Вы обращались к руководству страны?

— Конечно. Мы начали именно с этого. Подготовили официальные письма от Союза художников — в администрацию президента, правительство, Министерство культуры.

Мы надеемся, что будет реакция. Потому что мы видели примеры, когда решения пересматривали под давлением общественного мнения.

— Есть мнение, что художники — закрытая среда, «варятся в себе». Насколько это соответствует реальности?

— Абсолютно неверно. Это либо незнание, либо сознательная попытка дискредитировать.

Союз художников — это центр художественной жизни страны. Здесь формируют идеи, обсуждают проекты и создают инициативы.

Мы проводим симпозиумы, пленэры, международные проекты. Причем часто за собственные средства.

— Как устроена система внутри союза?

— У нас демократическая модель. Руководство формируется через правление. Председатель подотчетен правлению. Это, если хотите, парламентская форма управления. И мы активно работаем с регионами — Каракол, Ош, Талас, Нарын. Это единая сеть.

— Мы сейчас, наоборот, открылись. Если раньше попасть в союз было очень сложно, то сейчас достаточно двух-трех выставок. Мы даем молодым шанс, делаем аванс, потому что художнику важно попасть в среду. В коллективе он растет быстрее.

— Многие считают, что в СССР искусство было зажато цензурой. Вы согласны?

— Частично. Цензура была, но не называлась так — это были художественные советы. Их задача была не столько запрещать, сколько удерживать высокий уровень.

— То есть ограничения были оправданы?

— Я бы сказал так: они формировали планку. Не допускались низкопробные вещи — то, что мы сегодня называем «чернуха» и «порнуха».

И если посмотреть на мировое искусство — от античности до Ренессанса, там всегда доминируют гуманизм, высокая эстетика. Вот это и поддерживалось.

— Какой диагноз вы поставите современному искусству Кыргызстана?

— Спад. И это объективно. Мы живем за счет инерции того, что создали раньше. В стране нет системы поддержки. Художник не может полностью посвятить себя искусству. Он вынужден зарабатывать — преподавать, заниматься бизнесом. Искусство же требует полной отдачи.

Очень серьезная проблема со вкусом. Даже при хорошем уровне мастерства часто отсутствует вкус — понимание гармонии, композиции, цвета. В результате появляется китч. Эркин Салиев

— А рынок искусства?

— Его практически нет. У нас нет коллекционеров, института меценатства. Люди готовы тратить деньги на что угодно, но не на искусство.

— Почему в соседних странах ситуация лучше?

— Это сложный вопрос. Возможно, дело в культурной традиции, в уровне среды. Но факт остается фактом: у нас не сформировался класс людей, которые осознанно поддерживают искусство.

— Вы говорили о давлении на искусство. Это усиливается?

— Я бы не сказал, что это массовое явление, но тенденция есть. Мы вынуждены учитывать реакцию общества, в том числе религиозной части.

— Это ограничивает художников?

— Да, и может привести к оттоку художников, потому что творчество — это свобода.

— Как вы пришли в кино? — Через практику. Я работал на съемках «Белого парохода» ассистентом художника-постановщика. Это была школа. Там начинали многие известные люди.

— Почему сейчас не снимаете?

— Новый проект есть. Но он оказался «неполиткорректным» — предложили изменить некоторые сцены. Я начал перерабатывать — и в итоге это выросло в роман.

— Если коротко: что сейчас происходит с культурой?

— Мы стоим на грани. Если мы сейчас не осознаем ценность культуры, мы ее потеряем. Восстановить это потом невозможно.