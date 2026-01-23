17:11
Закон о культуре хотят переписать: упор на книги, творчество и мировые проекты

На сайте Жогорку Кенеша опубликовали для общественного обсуждения проект закона «О внесении изменений в Закон «О культуре». Документ направлен на обновление правовой базы в сфере культуры и расширение государственных механизмов поддержки книгоиздания, искусства и международного культурного сотрудничества.

Проект предлагает несколько ключевых изменений.

Во-первых, в статью 2 закона вводят новое направление государственной политики — книгоиздание. Авторы подчеркивают, что книга является частью культурного пространства, а национальная литература в последние годы демонстрирует рост интереса, несмотря на падение читательской активности за предыдущие десятилетия. В этом контексте предлагается закрепить поддержку издательского дела на законодательном уровне.

Во-вторых, закон дополняется нормами о научных исследованиях и внедрении современных инновационных технологий в сфере культуры.

Отдельный блок поправок касается творческих заказов, которые могут размещать государственные органы и местные власти. Перечень расширяется: теперь под госзаказы могут попадать произведения, отражающие историю кыргызского народа, национальные и мировые ценности.

Значительные изменения предлагаются и в статье 44, регулирующей международный культурный обмен. Законопроект прописывает новые направления сотрудничества — от производства культурных ценностей и реставрации памятников до обмена учебными программами и организации международных фестивалей. Также расширяются полномочия культурных организаций, которым предоставляется право напрямую заключать контракты с иностранными партнерами.

В справке-обосновании к документу говорится, что государство в последние годы увеличило поддержку книгоиздания и библиотечного фонда. Так, только в 2022-м за бюджетные средства закупили 25 тысяч экземпляров литературы на 5 миллионов сомов.

Разработчики отмечают, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не несет экологических, гендерных или коррупционных рисков.
