В Бишкеке водителям автобусов решили доплачивать за культуру обслуживания. Об этом на совместном заседании фракций «Эмгек» и «Жаңы Күч» в городском кенеше сообщил директор МП «Бишкекский городской транспорт» Талантбек Капаров.

По его словам, водители городских автобусов получают зарплату в размере 56-57 тысяч сомов. Она выплачивается с учетом KPI (ключевые показатели эффективности).

«Тарифная ставка составляет 102 сома, в каждом из месяцев года свой баланс. К примеру, средний баланс составляет 165 часов, мы оплачиваем его по тарифной ставке 102 сома. Учитывается также пассажиропоток и регулярность рейсов, и сверхурочные», — рассказал он.

За культуру обслуживания водителям общественного транспорта полагается надбавка в размере 20 процентов.