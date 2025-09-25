11:46
Общество

Россия выделит 30 квот для граждан Кыргызстана в творческие вузы

Первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Союзбек Надырбеков встретился с заместителем главы Россотрудничества Павлом Шевцовым.

По данным пресс-службы Минкультуры, на встрече стороны обсудили совместные инициативы в гуманитарной и культурной сферах, уделив особое внимание цифровизации библиотек, повышению квалификации специалистов и развитию библиотечной инфраструктуры.

Российская сторона подтвердила выделение 30 квот для граждан Кыргызстана в творческие вузы России на 2026/27 учебный год, а также выразила заинтересованность в развитии краткосрочных образовательных программ.

В ходе переговоров также затронуты вопросы молодежной политики. Достигнута договоренность о проведении совместных форумов, молодежных обменов и культурных мероприятий, направленных на поддержку молодежи и развитие креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что всего Кыргызстану выделено 700 квот на поступление в вузы России.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344848/
