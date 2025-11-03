11:17
Общество

В Кыргызстане действуют 21 театр и 68 музеев — опубликованы данные о культуре

В Кыргызстане отметили День работника культуры, учрежденный постановлением правительства в 1995 году. Праздник посвящен сохранению и развитию культурного и исторического наследия страны.

По данным Национального статистического комитета, в республике сегодня функционирует 21 профессиональный театр. Из них десять находятся в Бишкеке, три — в Оше, два — в Джалал-Абадской области, два — в Нарынской и по одному — в Баткенской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях.

В 2024-м театральные коллективы показали 1 тысячу 973 спектакля и представления. Наибольшей популярностью пользовались Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова и Кыргызский национальный академический драмтеатр имени Токтоболота Абдумомунова.

В киноотрасли отмечен рост зрительской активности. В стране действуют 42 кинотеатра, где в прошлом году состоялось более 232 тысяч сеансов, которые посетили свыше 3 миллионов зрителей. Наибольшее количество кинотеатров расположено в Бишкеке и Чуйской области.

В 2024-м в стране работали шесть концертных организаций, включая три филармонии. Музыканты и коллективы провели 218 концертов, самыми посещаемыми стали выступления Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Кроме того, в КР функционирует 68 музеев, где представлено около 238 тысяч экспонатов. Работают также 720 клубных учреждений, из которых более 90 процентов находятся в сельской местности, и 49 парков культуры и отдыха, из них по 16 в Бишкеке и Джалал-Абадской области.
