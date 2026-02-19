19:01
Кабмин обозначил приоритеты в сфере культуры и молодежной политики

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов обозначил приоритеты государственной политики в сфере культуры и молодежи. Об этом он заявил, выступая перед участниками коллегии Министерства культуры, информации и молодежной политики.

По его словам, культура остается ключевым элементом национальной идентичности и фактором общественной консолидации.

«Культура является ключевым элементом национальной идентичности. Наша задача — последовательно содействовать ее развитию, поддерживать творческие инициативы и обеспечивать равный доступ граждан к культурным ценностям», — отметил он.

Среди приоритетов названы поддержка региональных программ, развитие современных направлений искусства и создание условий для раскрытия потенциала молодежи.

«Молодежь — будущее нации. Государственные органы должны обеспечивать эффективную защиту интересов нового поколения и формировать условия для их всесторонней самореализации», — подчеркнул заместитель председателя кабмина.

Отдельное внимание планируется уделить обеспечению равного доступа жителей всех регионов к культурным услугам и продвижению историко-культурного наследия Кыргызстана на международной арене.

Министерству поручено активизировать развитие книгоиздания, модернизировать библиотечную сеть с созданием комьюнити- и коворкинг-центров, строить современные дома культуры, а также инициировать международную стипендиальную программу для молодых исполнителей.
