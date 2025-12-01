«Проект «Актау — культурная столица тюркского мира 2025» международной организации ТЮРКСОЙ завершен. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Султан Раев.

По его данным, в течение 2025 года в городе Актау (Казахстан) прошло более 30 культурных мероприятий.

«Этот проект, охватывающий все направления культуры, был реализован на самом высоком уровне. От кино, театра, анимационных фестивалей, фольклора и классической музыки до оперы, хореографии, танца, живописи, монументального искусства, культурно-гуманитарных форумов, креативных индустрий и творчества молодежи — все это стало главным духовным лейтмотивом года.

Фото из интернета. Мероприятие ТЮРКСОЙ

На сцене Актау выступили более 40 тысяч артистов. Этномода и этнодизайн, синтезировавшие новое и старое, креативные идеи и подлинные национальные ценности, привлекли внимание всемирно известного журнала The Guardian и стали главной темой его публикаций. В проекте приняли участие король музыки Димаш Кудайберген, знаменитый киноактер Бурак и другие мировые звезды. В общей культурной программе приняли участие около 1 миллиона зрителей. Это, безусловно, рекорд», — сообщил Султан Раев.

Он добавил, что древний Андижан объявлен «Культурной столицей тюркского мира — 2026».