Фестиваль российского кино «Кыргызстан-2025» стартовал в Бишкеке

В столичном кинотеатре «Манас» в рамках Дней культуры РФ открылся кинофестиваль российского кино. Зрителям будут представлены лучшие новинки российского кинематографа.
На торжественном открытии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр культуры Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев. Он поздравил всех присутствующих с ярким и зрелищным событием.
«Фестиваль — это яркое подтверждение того, что кино остается одним из самых мощных мостов дружбы и взаимопонимания между нашими народами, — отметил чиновник. — Дни российского кино — это не только возможность познакомиться с лучшими современными фильмами, но и почувствовать духовную близость наших народов, осознать глубину творческих связей, которые формировались десятилетиями».
Он подчеркнул, что партнерство в сфере кинематографии является одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран.
История кыргызского кинематографа неразрывно связана с российской школой кино. Многие выдающиеся режиссеры и сценаристы КР обучались во ВГИК, работали на студиях «Мосфильм» и «Ленфильм», создавая совместные проекты, вошедшие в Золотой фонд мировой кинематографии.Мирбек Мамбеталиев
Он выразил особую благодарность Государственному центральному музею кино РФ за организацию фотовыставки, посвященной истории кыргызского кинематографа.
«Достигнутый уровень сотрудничества, историческая дружба наших народов, а также совместная работа обоих культурных ведомств позволяют создавать яркие двусторонние проекты, традиционные обменные Дни культуры и фестивали кино. В этом году наши народы объединяет знаковая юбилейная дата — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Часть подобранных для показа картин посвящена героическим подвигам солдат Советской армии», — сказала она.
Открыли фестиваль военной драмой «Август», которая рассказывает о работе советских контрразведчиков в военное время. Режиссер картины Никита Высоцкий специально приехал в Бишкек, чтобы рассказать зрителям о своей работе.
«Для нас это честь — участвовать в открытии столь значимого фестиваля в Кыргызстане. Это уже не первая экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины» — это новая работа, ее до сих пор смотрят в российских кинотеатрах. Фильм о войне, людях и вечном стремлении человека к истине», — подчеркнул он.
Никита Высоцкий заметил, что обе страны связывают многолетняя дружба и тесное сотрудничество, в том числе и в сфере культуры. Российское кино хорошо известно кыргызскому зрителю, а кыргызские фильмы недавно представлены в кинотеатрах Санкт-Петербурга в рамках Дней кино СНГ.
Актер из России Кирилл Кузнецов, снявшийся в фильме «Август», рассказал бишкекским зрителям о процессе съемок.
Во время съемки я не замечаю, вживаюсь ли в роль или чувствую ли героя. Это не совсем тот процесс, о котором должен рассуждать профессиональный актер. У нас есть режиссер, который ставит нам задачу. От того, насколько мы честно и ответственно это делаем, и зависит сам фильм.Кирилл Кузнецов
Режиссер другой представленной на фестивале картины «В списках не значился» Сергей Коротаев назвал самым пронзительным произведением одноименную повесть известного советского писателя Бориса Васильева, по которой и снят фильм. Он рассказал, что над кинолентой работало около тысячи человек. Создателям фильма необходимо было сочетать две вещи: зрелищность и глубину.
«Чтобы зрители почувствовали, что пережили герои, они должны быть полностью погружены в первые дни осады Брестской крепости. Когда фашисты напали на СССР, они ударили первым делом как раз по ней. Первыми бой приняли 20-летние мальчишки. Мы использовали спецэффекты, потому что кино сегодня должно быть зрелищным, чтобы привлекать зрителя в кинозалы», — сказал режиссер.