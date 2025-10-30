Фестиваль российского кино «Кыргызстан-2025» стартовал в Бишкеке

В столичном кинотеатре «Манас» в рамках Дней культуры РФ открылся кинофестиваль российского кино. Зрителям будут представлены лучшие новинки российского кинематографа.

На торжественном открытии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова и министр культуры Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев. Он поздравил всех присутствующих с ярким и зрелищным событием.

«Фестиваль — это яркое подтверждение того, что кино остается одним из самых мощных мостов дружбы и взаимопонимания между нашими народами, — отметил чиновник. — Дни российского кино — это не только возможность познакомиться с лучшими современными фильмами, но и почувствовать духовную близость наших народов, осознать глубину творческих связей, которые формировались десятилетиями».

Он подчеркнул, что партнерство в сфере кинематографии является одним из ключевых направлений взаимодействия двух стран.

История кыргызского кинематографа неразрывно связана с российской школой кино. Многие выдающиеся режиссеры и сценаристы КР обучались во ВГИК, работали на студиях «Мосфильм» и «Ленфильм», создавая совместные проекты, вошедшие в Золотой фонд мировой кинематографии. Мирбек Мамбеталиев

Он выразил особую благодарность Государственному центральному музею кино РФ за организацию фотовыставки, посвященной истории кыргызского кинематографа.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила важность развития отношений в сфере культуры и кинематографии, которые имеют приоритетное значение в укреплении стратегического партнерства двух государств.

«Достигнутый уровень сотрудничества, историческая дружба наших народов, а также совместная работа обоих культурных ведомств позволяют создавать яркие двусторонние проекты, традиционные обменные Дни культуры и фестивали кино. В этом году наши народы объединяет знаковая юбилейная дата — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Часть подобранных для показа картин посвящена героическим подвигам солдат Советской армии», — сказала она.

Открыли фестиваль военной драмой «Август», которая рассказывает о работе советских контрразведчиков в военное время. Режиссер картины Никита Высоцкий специально приехал в Бишкек, чтобы рассказать зрителям о своей работе.

«Для нас это честь — участвовать в открытии столь значимого фестиваля в Кыргызстане. Это уже не первая экранизация романа Владимира Богомолова «Момент истины» — это новая работа, ее до сих пор смотрят в российских кинотеатрах. Фильм о войне, людях и вечном стремлении человека к истине», — подчеркнул он.

Никита Высоцкий заметил, что обе страны связывают многолетняя дружба и тесное сотрудничество, в том числе и в сфере культуры. Российское кино хорошо известно кыргызскому зрителю, а кыргызские фильмы недавно представлены в кинотеатрах Санкт-Петербурга в рамках Дней кино СНГ.

Актер из России Кирилл Кузнецов, снявшийся в фильме «Август», рассказал бишкекским зрителям о процессе съемок.

Во время съемки я не замечаю, вживаюсь ли в роль или чувствую ли героя. Это не совсем тот процесс, о котором должен рассуждать профессиональный актер. У нас есть режиссер, который ставит нам задачу. От того, насколько мы честно и ответственно это делаем, и зависит сам фильм. Кирилл Кузнецов

Режиссер другой представленной на фестивале картины «В списках не значился» Сергей Коротаев назвал самым пронзительным произведением одноименную повесть известного советского писателя Бориса Васильева, по которой и снят фильм. Он рассказал, что над кинолентой работало около тысячи человек. Создателям фильма необходимо было сочетать две вещи: зрелищность и глубину.

«Чтобы зрители почувствовали, что пережили герои, они должны быть полностью погружены в первые дни осады Брестской крепости. Когда фашисты напали на СССР, они ударили первым делом как раз по ней. Первыми бой приняли 20-летние мальчишки. Мы использовали спецэффекты, потому что кино сегодня должно быть зрелищным, чтобы привлекать зрителя в кинозалы», — сказал режиссер.

С 29 октября по 1 ноября в рамках фестиваля можно будет посмотреть фильмы «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, «В списках не значился» Сергея Коротаева, мультфильм «Доктор динозавров» Максима Волкова, спортивный байопик «Первый на олимпе» Артема Михалкова и фантастическую ленту «Кракен» Николая Лебедева.