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Власть

Президент вручил госнаграды в честь 30-летия независимости Кыргызстана

Состоялась торжественная церемония вручения государственных наград отличившимся кыргызстанцам  в честь 30-летия независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров в своей речи подчеркнул выдающиеся заслуги государственных деятелей Жусупа Абдрахманова и Ахматбека Суюмбаева по созданию и укреплению государственности страны. Близким Жусупа Абдрахманова и Ахматбека Суюмбаева вручены высшие степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры».

Президент также поблагодарил врачей, учителей, тренеров, правозащитников и многих других представителей различных сфер за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального потенциала республики, большие достижения в профессиональной деятельности, многолетний плодотворный труд, а также за активное участие в разработке Конституции.

Отметим, сегодня во второй половине дня состоится церемония вручения государственных наград деятелям культурной сферы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207979/
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