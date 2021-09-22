11:40
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Власть

Кабмин предлагает объявить 2022-й Годом дружбы Кыргызстана и Саудовской Аравии

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахима Аль Ради. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что республика придает приоритетное значение дальнейшему поступательному развитию сотрудничества с Саудовской Аравией, а также информировал о подготовке официального визита президента Садыра Жапарова в страну.

Улукбек Марипов подчеркнул, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Он предложил объявить 2022-й Годом дружбы между народами Кыргызстана и Саудовской Аравии, в рамках которого можно провести различные мероприятия в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ибрахим Аль Ради поддержал инициативу Улукбека Марипова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207945/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина и Улукбека Марипова
В пригороде Бишкека открыли школу на 100 мест за 49 миллионов сомов
Кыргызстан просит увеличить срок безвизового пребывания граждан КР в Турции
Улукбек Марипов предложил провести дни культуры Кыргызстана и Турции
Улукбек Марипов: Многие проблемные вопросы с Турцией обсуждены и решены
Кыргызстан предлагает создать кыргызско-турецкий фонд развития
Глава кабмина Улукбек Марипов встретился с турецкими бизнесменами
Глава кабмина поздравил сотрудников Госфинразведки с профессиональным праздником
Улукбек Марипов признает, что онлайн-обучение снизило качество образования
В Кыргызстан из России ввезут 70 тысяч тонн пшеницы. Поставки начнутся осенью
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Стало известно, зачем вызвали на&nbsp;допрос Сооронбая Жээнбекова Дело «Кумтора». Стало известно, зачем вызвали на допрос Сооронбая Жээнбекова
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
Бизнес
Гендерное равенство и&nbsp;равноправное партнерство обсуждают в&nbsp;Бишкеке Гендерное равенство и равноправное партнерство обсуждают в Бишкеке
Сигареты&nbsp;&mdash; это пагубное зло: как мир говорит курению &laquo;нет&raquo; Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
22 сентября, среда
11:34
Кабмин предлагает объявить 2022-й Годом дружбы Кыргызстана и Саудовской Аравии Кабмин предлагает объявить 2022-й Годом дружбы Кыргызст...
11:32
Председателя Генеральной Ассамблеи ООН пригласили в Кыргызстан
11:31
Гендерное равенство и равноправное партнерство обсуждают в Бишкеке
11:27
Цены на бензин в Кыргызстане стали выше, чем в России
11:15
Перепалка генпрокурора и депутата. Зулушев и Жеенчороев помирились