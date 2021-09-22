Кабмин предлагает объявить 2022-й Годом дружбы Кыргызстана и Саудовской Аравии

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане Ибрахима Аль Ради. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабмина отметил, что республика придает приоритетное значение дальнейшему поступательному развитию сотрудничества с Саудовской Аравией, а также информировал о подготовке официального визита президента Садыра Жапарова в страну.

Улукбек Марипов подчеркнул, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Он предложил объявить 2022-й Годом дружбы между народами Кыргызстана и Саудовской Аравии, в рамках которого можно провести различные мероприятия в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ибрахим Аль Ради поддержал инициативу Улукбека Марипова. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.