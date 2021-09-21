Угроза странам региона исходит не от талибов, а от не подконтрольных им банд

Угроза для Центральной Азии кроется не в движении «Талибан», а в вооруженных группировках, не подконтрольных ни ему, ни Фронту национального сопротивления. Об этом на конференции «Афганистан как фактор угрозы национальной безопасности Кыргызстана и стран ОДКБ» сказал омбудсмен Токон Мамытов.

«Талибы в их нынешнем положении меньше всего заинтересованы во вмешательстве во внутренние дела государств Центральной Азии и тем более в военном конфликте с ними. Первостепенная задача для них сегодня — заручиться поддержкой мирового сообщества. Опасность исходит от немалого количества небольших и крупных бандформирований, которые не подконтрольны ни талибам, ни их противникам и которые могут использовать в своих целях внешние игроки», — пояснил он.

Генерал спецслужб также призвал к скорейшему наведению порядка на кыргызско-таджикской границе и напомнил, что баткенская кампания в свое время начиналась с захода на территорию республики вооруженного отряда из 12 человек.

Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.