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Власть

Ситуация на границе. Льготные кредиты бизнесменам выдадут из средств гранта КНР

Предпринимателям, пострадавшим во время приграничного конфликта 28-30 апреля 2021 года, выдадут льготные кредиты из средств гранта Китая. Об этом стало известно сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

Заместитель директора Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при Министерстве экономики и финансов Элдияр Доолбеков рассказал, что правительство утвердило постановление о поддержке бизнесменов. Всего во время приграничного конфликта пострадали 76 бизнесменов.

«Этим предпринимателям предлагается выдать по 200 тысяч сомов льготного кредита. Всего на это нужно 15,2 миллиона сомов. На счете Центрального казначейства при Минэкономфине и Национального банка есть грантовые средства Китая. Мы просим Жогорку Кенеш дать согласие на то, чтобы потратить эти средства на поддержку предпринимателей», — рассказал Элдияр Доолбеков.

По итогам рассмотрения вопроса депутаты профильного комитета согласились на выделение средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207691/
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