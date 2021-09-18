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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Служебные поездки обойдутся в 16 миллионов 288 тысяч сомов

ЦИК утвердила смету расходов в размере 592 миллионов 531 тысячи сомов на выборы депутатов Жогорку Кенеша.

В ней говорится, что сумма на служебные поездки предусмотрена в размере 16 миллионов 288 тысяч сомов. На зарплату потратят 254 миллиона 11 тысяч сомов, прочие расходы — 172 миллиона 569 тысяч. Отчисления в Соцфонд составят 44 миллиона 459 тысяч сомов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207512/
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