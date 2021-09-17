В России инициативу Садыра Жапарова на саммите ОДКБ назвали абсурдной

Накануне в рамках саммита стран — участниц ОДКБ в Душанбе президент Кыргызстана Садыр Жапаров поднял вопрос о кыргызско-таджикской государственной границе.

Он призвал партнеров выработать механизмы оперативного реагирования и принятия решений в рамках ОДКБ в случае вооруженной агрессии одной страны-участницы организации в отношении другой.

В России посчитали это предложение абсурдным, сообщает Газета.ru. Издание приводит высказывания первого заместителя председателя комитета Государственной думы по обороне Александра Шерина. «Конечно, члены ОДКБ должны быть единой командой и выступать в защиту друг друга. Если есть какие-то трения — то это надо пытаться разрешать. Но вырабатывать механизм действий, если одна страна ОДКБ нападает на другую... Это не соответствует принципам договора, где заложен смысл коллективной безопасности от внешнего агрессора», — цитирует СМИ депутата.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин также скептично оценил риторику Садыра Жапарова.

«На самом деле предложение Жапарова выглядит несколько абсурдным, потому что предполагается, что страны, находящиеся в союзе, имеют схожие позиции и вместе отвечают на внешние угрозы. Но известно, что Кыргызстан в этом плане вообще страна с особым подходом. Ведь, когда еще были столкновения в Оше 2010 года, ее тогдашний лидер Роза Отунбаева тоже предложила подключить ОДКБ к разрешению конфликта. Нынешнее предложение — попытка перенести ответственность за неготовность решать вопросы со своими соседями на другой уровень. Хотя очень сложно представить, какие механизмы ОДКБ помогут решить конфликт Киргизии и Таджикистана», — сказал Станислав Притчин.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.