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Власть

Садыр Жапаров на саммите ОДКБ поднял вопрос о кыргызско-таджикской госгранице

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня на сессии Совета коллективной безопасности в Душанбе поднял вопрос о кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что сохраняющаяся напряженность на линии госграницы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом особое внимание всех государств — членов ОДКБ.

«Кыргызская Республика, являясь миролюбивым, открытым и демократическим государством, с первых дней независимости проводила и проводит последовательную, дружественную, добрососедскую и взвешенную политику в отношении соседних стран и в целом ко всем государствам мира», — подчеркнул он.

Позиция Кыргызстана о необходимости решения спорных вопросов между странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров остается неизменной и сейчас.

Садыр Жапаров

С учетом ситуации в регионе глава государства предложил выработать механизмы оперативного реагирования и принятия решений в рамках ОДКБ в случае вооруженной агрессии одной страны — участницы в отношении другой. Он также обратил внимание глав на то, что кыргызская сторона намерена и далее продолжать стратегический диалог с партнерами по организации по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях обеспечения эффективности и результативности ее деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207298/
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