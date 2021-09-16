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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Вооруженный конфликт — это неприемлемо. Эксперт об инициативе Садыра Жапарова

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров на сессии Совета коллективной безопасности в Душанбе поднял вопрос о кыргызско-таджикской государственной границе. С учетом ситуации в регионе он предложил выработать механизмы оперативного реагирования и принятия решений в рамках ОДКБ в случае вооруженной агрессии одной страны-участницы в отношении другой.

По мнению эксперта Таланта Джумабаева, Садыр Жапаров предложил наиболее перспективный инструмент решения проблем между членами организации.

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«Президент Кыргызстана на сессии Совета коллективной безопасности в Душанбе 16 сентября поднял вопрос по кыргызско-таджикской государственной границе. Он отметил, что сохраняющаяся напряженность на линии кыргызско-таджикской границы обязывает кыргызскую сторону акцентировать на этом особое внимание всех государств — членов организации. С учетом ситуации в регионе Садыр Жапаров озвучил ряд предложений, в числе которых выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства — члена ОДКБ. Эта инициатива подчеркивает добрососедскую внешнюю политику Кыргызстана и косвенно доказывает, что не наша сторона была инициатором ряда недавних пограничных конфликтов с таджикской стороной. Кыргызстан призывал и призывает к активному участию всех членов ОДКБ для разрешения приграничных вопросов и исключения в дальнейшем вооруженных конфликтов. А уже затем надо решать проблемы с учетом интересов всех сторон и только в мирной обстановке», — сказал Талант Джумабаев.

Он отметил, что роль союзников, которые могут и должны стать посредниками в решении проблемы спорных территорий, неоценима.

«В одиночку решить проблему, тем более военными методами, невозможно. Слишком много заинтересованных сторон в сохранении существующего положения. Это и международные контрабандисты, в том числе наркобароны, это местные элиты, создавшие за 30 лет отсутствия в Кыргызстане вертикали власти, неформальные организованные сообщества, как в Кыргызстане, так и в Таджикистане. Нельзя сбрасывать со счетов и деятельность международных террористов, используемых различными спецслужбами для дестабилизации ситуации в регионе» — отмечает эксперт.

Талант Джумабаев подчеркнул, что многие страны — члены ОДКБ в той или иной степени заинтересованы в урегулировании проблем в этом очаге напряженности.

«Организация — в первую очередь военная структура. Ее задача — именно не допустить попыток снятия противоречий военными методами, а найти приемлемое решение исключительно за столом переговоров. К успеху приводит, как правило, комплекс мер: развитие экономики, создание рабочих мест, решение социальных проблем. Это под силу союзникам из ОДКБ и шире — ЕАЭС. Конечно решение проблемы границ требует времени, сил, денег и благоразумия сторон. Садыр Жапаров выступил с инициативой использования наиболее перспективного инструмента для решения сложной политической проблемы», — считает он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207361/
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