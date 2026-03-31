В Кыргызстане усиливают институт судебной экспертизы

В Кыргызской Республике продолжается масштабная реформа судебно-экспертной системы, ключевым элементом которой стало создание Палаты судебных экспертов и внедрение института частных специалистов. Об этом сообщает Минюст.

По его данным, новые подходы направлены на повышение качества экспертных исследований, ускорение проведение экспертиз и расширение доступа к экспертным услугам.

Сообщается, что необходимость реформы продиктована объективными ограничениями существующей системы. Сегодня в стране востребовано более 60 видов экспертиз, однако значительная часть из них фактически недоступна из-за нехватки специалистов.

«В результате граждане, юридические лица и судебно-следственные органы сталкиваются с задержками, а по отдельным направлениям, например ДНК-исследованиям, вынуждены обращаться за пределы страны или ожидать проведения экспертизы месяцами.

Новая модель предполагает активное вовлечение частного сектора. Частные эксперты и лаборатории, включая зарубежные, смогут работать в Кыргызстане при условии членства в Палате судебных экспертов.

Этот институт будет функционировать как независимый саморегулируемый орган — с полномочиями оказания помощи по подготовки для прохождения сертификации компетентности судебного эксперта, утверждению методик, ведению реестра и регулированию тарифов», — говорится в сообщении.

По мнению разработчиков реформы, такой подход позволит:

• снизить нагрузку на государственные экспертные учреждения;

• привлечь инвестиции в современное оборудование;

• обеспечить внедрение международных стандартов;

• повысить доступность и сроки проведения экспертиз.

Сегодня нагрузка на государственную систему остается высокой. Ежегодно СЭС проводит более 10 тысяч экспертиз, причем около 80 процентов из них первичные исследования.

«Введение института частных экспертов также расширит возможности граждан. Экспертиза сможет использоваться не только в рамках уголовных дел, но и в досудебных процессах, а также, например, в потребительских спорах как полноценный инструмент доказательства.

При этом система предусматривает механизмы защиты от возможных рисков. Назначение экспертов в частном порядке будет осуществляться через Палату, а не напрямую заказчиком. Тарифы станут прозрачными, а деятельность судебных экспертов стандартизированной и контролируемой.

Ожидается, что реализация реформы не только повысит эффективность судебной системы, но и станет важным шагом в укреплении защиты прав граждан, обеспечив более быстрый, объективный и технологичный доступ к правосудию», — добавляют в Минюсте.